Si bien Jesús Castillo inició su etapa formativa en la Universidad César Vallejo y luego pasó por la Academia Cantolao, el salto a Sporting Cristal le permitió tener un mejor contexto para su crecimiento profesional hasta llegar a debutar en el 2020 de la mano de Roberto Mosquera. Aunque el destino y el fútbol lo llevó a Universitario de Deportes tras su breve paso por Europa, es inevitable que en cada entrevista le pregunten por el cuadro rimense.

Luego de no continuar en Gil Vicente de la Primeira Liga de Portugal, mucho se habló sobre la posibilidad de ser repatriado por los bajopontinos, sobre todo por la necesidad de Paulo Autuori de dar un salto de calidad en el centro del campo para competir por el título nacional. Sin embargo, pese a ser un jugador de la casa, el nacido en el Callao recaló en la ‘U’.

¿Qué pasó? ¿Hubo algún acercamiento con Sporting Cristal? En una reciente entrevista con Latina Deportes, Jesús Castillo confirmó que nadie lo buscó del área deportiva celeste y ni siquiera hubo un mínimo interés por saber su situación tras la poca continuidad que tenía en Portugal. Así pues, Universitario apareció como la opción más importante.

“¿Sporting Cristal me buscó? No, eso es algo que yo nunca lo he hablado. Nunca me quiero involucrar tanto con eso, con Cristal, porque se pueden decir muchas cosas que la gente no sabe, pero realmente no. Nadie se comunicó conmigo“, señaló, buscando zanjar cualquier tipo de rumor.

Jesús Castillo completó su etapa formativa en Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

Eso sí, Castillo reveló que un excompañero con quien compartió vestuarios en Sporting Cristal le escribió para convencerlo de volver. No obstante, pese a la insistencia, no pensaba tanto el deseo de dicho jugador, sino la predisposición del club por contactarlo e iniciar las negociaciones. Finalmente esto no ocurrió y tuvo que elegir lo mejor para su carrera.

“Sinceramente, hubo un compañero que tuve en Cristal que estuvo interesado en que yo vaya para allá, pero no era un tema del jugador, no era un tema de que el compañero quiera que yo vaya para allá a reforzar al equipo, simplemente nunca recibí un llamado de Cristal, y ahí quedó”, agregó.

En otro momento de la entrevista, el mediocampista de 24 años explicó que, si bien no pudo seguir más tiempo en el fútbol europeo, esa experiencia le sirvió de mucho para mejorar varios aspectos de su juego y ser un volante más completo. Ahora que está de regreso en la Liga 1 y salió campeón con Universitario, tiene hambre de más para tentar una segunda oportunidad en el Viejo Continente.

“Cambió mucho de mi paso por Portugal, creo que aprendí muchas cosas. A ser más profesional, el ritmo de juego, el estilo de juego, en pequeños detalles que marcan mucho la diferencia en Europa. Creo que ese tipo de cosas las estoy plasmando aquí, y es por eso que puedo sacar un poco de ventaja”, sentenció. Recordemos que estuvo en Gil Vicente durante dos temporadas, disputando un total de 31 compromisos.

Jesús Castillo tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2028. (Foto: Universitario)

