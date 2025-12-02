La tensión previa a una semifinal se vive tanto en el campo de entrenamiento como en los escritorios. Alianza Lima aguardaba con expectativa una decisión administrativa que podía cambiar radicalmente su planteamiento defensivo para el crucial duelo de esta noche frente a Sporting Cristal. El equipo de La Victoria presentó un reclamo para habilitar a su zaguero, apelando a una supuesta injusticia en la jornada anterior. Sin embargo, la respuesta oficial llegó a pocas horas del pitazo inicial en el Estadio Nacional, trayendo consigo una noticia que obliga al comando técnico a encontrar dentro de su banca a otra alternativa.

El foco de la disputa estaba en la expulsión que sufrió Carlos Zambrano durante el partido frente a UTC. La directiva ‘íntima’ consideró que la segunda tarjeta amarilla mostrada al defensor fue rigurosa e injusta, por lo que elevaron un reclamo formal buscando la anulación de la sanción.

Según Alianza Lima, no hubo intención ni conducta antideportiva, por lo que adjuntaron video y un informe técnico al expediente. La Comisión notificó a Quiroz para que presente su descargo en un plazo de un día hábil. Luego de recibir esa versión, pudo emitir una decisión definitiva.

Carlos Zambrano mira con sorpresa la tarjeta roja (Foto: L1MAX)

No obstante, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió su veredicto final esta tarde, desestimando los argumentos presentados por el club y ratificando la autoridad del juez del encuentro. Según el documento oficial al que se tuvo acceso, la Comisión Disciplinaria fue tajante en su fallo.

En la parte resolutiva, el texto indica textualmente: “Declarar infundado el reclamo interpuesto por el Club Alianza Lima contra la decisión arbitral del señor Julio Quiroz Carrillo”. Con esta sentencia, se cierra cualquier posibilidad de ver al ‘Kaiser’ en el césped esta noche, validando el informe arbitral original.

El argumento de la Comisión se basa en la responsabilidad de las acciones en el campo. El documento señala que la imposición de una segunda tarjeta amarilla, y la consecuente expulsión y suspensión automática, son de “exclusiva responsabilidad tanto del jugador como del Club”. Por ende, la autoridad disciplinaria determinó que no se puede pretender trasladar dicha responsabilidad a la autoridad que impuso la sanción en el momento del juego.

La consecuencia deportiva es inmediata y dolorosa para los intereses victorianos. Al declararse infundado el recurso, se confirma automáticamente la suspensión de una fecha para Carlos Zambrano. Esto significa que el zaguero central no estará disponible para el choque de ida de las semifinales ante Sporting Cristal, una baja sensible considerando la jerarquía del rival y la importancia de mantener el arco en cero en esta llave de 180 minutos.

Resolución de la Comisión Disciplinaria en el caso de Alianza Lima. (Foto: RPP)

