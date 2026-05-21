Previo al partido entre Cienciano y Atlético Mineiro, que puede definir la suerte del cuadro cusqueño en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Horacio Melgarejo brindó un comunicado ante las declaraciones vertidas por el periodista Peter Arévalo en su programa de streaming. De inmediato, el entrenador del ‘Papá’ rechazó afirmaciones que se le atribuyen y de ser señalado como causante de “ensuciar el fútbol peruano” e “inventar conspiraciones”.

“En ningún momento - ni en rueda de prensa, ni en declaración pública, ni en comunicación formal alguna dirigida a la FPF, a la Comisión de Justicia, a Alianza Lima o a cualquier otra institución del fútbol peruano he afirmado que el campeonato esté “armado” ni he insinuado irregularidad alguna en el desarrollo del torneo. Cualquier afirmación en sentido contrario es categóricamente falsa y carece de sustento alguno", declaró como primer punto en su comunicado.

Luego, publicó que “las expresiones del señor Arévalo con calificativos como “personajes que llegan al Perú a ganar fama” y “tipos que vienen a victimizarse para ganar notoriedad” constituyen una imputación pública de hechos que no he cometido, atentan contra mi honor, mi trayectoria profesional y mi dignidad personal, y buscan deliberadamente predisponer a la opinión pública peruana en mi contra".

Acto seguido, señaló que “resulta particularmente grave que estas declaraciones se produzcan en plena instancia deportiva, generando una evidente presión mediática sobre los órganos disciplinarios del fútbol peruano respecto de hechos en los que el suscrito no ha intervenido ni se ha pronunciado”, precisamente a falta de una fecha para que culmine el Torneo Apertura.

Como cuarto punto, señaló que “comunico que he instruido a mi equipo legal para iniciar las acciones judiciales correspondientes contra el señor Peter Arévalo por los presuntos delitos contra el honor previstos en la legislación peruana, así como las acciones civiles por daños y perjuicios que correspondan”.

Finalmente, apuntó que “reitero mi absoluto respeto por el fútbol peruano, por sus instituciones, por el Club Alianza Lima y por todos los actores del torneo. Mi compromiso, como siempre, es exclusivamente con el Club Sportivo Cienciano del Cusco, su hinchada y el trabajo deportivo que desempeño con honestidad y profesionalismo”.

Horacio Melgarejo aclaró sus últimas declaraciones contra Alianza Lima en el Cusco (Foto: @cienciano)

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