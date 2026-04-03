Sporting Cristal perdió 2-1 ante CD Moquegua en el Estadio Alberto Gallardo. Tras esto el delantero rimense, Irven Ávila, analizó la dura derrota rimense y no dudó en asumir la responsabilidad por el mal momento del equipo. Tras el encuentro, el atacante rimense reconoció que el plantel quedó golpeado por el resultado y que existe autocrítica dentro del vestuario. En ese sentido, el futbolista dejó claro que el grupo entiende el descontento de los aficionados.

El atacante celeste empezó refiriéndose al sentir del hincha tras la caída y reconoció que el resultado siempre marca la percepción de la gente. “Sabemos que la gente vive del resultado. Los que suelen llamarse hinchas, los hinchas incondicionales saben muchas veces que el fútbol es de esto. Muchas veces puedes estar bien, otras no tan bien, pero somos nosotros los únicos responsables”, señaló el delantero.

Asimismo, Ávila recordó lo ocurrido durante el proceso anterior del equipo y mencionó al extécnico rimense, Paulo Autuori, para remarcar que muchas veces los entrenadores asumen responsabilidades que no les corresponden. El delantero fue claro al explicar que los futbolistas son quienes finalmente responden dentro del campo de juego. “Cuando se fue el profe Paulo siempre él se echaba la culpa cuando las cosas no iban bien y creo que muchas veces él no era el responsable, éramos nosotros porque nosotros ponemos la cara dentro del campo”, sostuvo.

Paulo Autuori dejó de ser entrenador de Sporting Cristal tras la derrota ante Los Chankas. (Foto: Getty Images)

En esa misma línea, el delantero rimense reafirmó que el plantel es consciente de su responsabilidad por el resultado. “Así es que hoy somos nosotros los responsables, hoy hacemos mea culpa. Si tenemos que mejorar en muchos aspectos, hay que hacerlo lo antes posible porque tenemos un torneo importante ya en pocos días”, añadió el atacante, resaltando el enfrentamiento ante Cerro Porteño por la primera fecha de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal debutará ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

Además, Ávila se refirió al cambio en el banquillo del cuadro celeste y a la llegada de un nuevo comando técnico. El atacante reconoció que el plantel esperaba un resultado distinto para darle la bienvenida al nuevo entrenador. Sin embargo, el marcador final no acompañó las expectativas del equipo. “Justamente eso, dar vuelta a la página rápidamente”, comentó el delantero.

En ese sentido, el futbolista insistió en que el grupo deberá recuperarse rápidamente desde lo anímico para seguir compitiendo en el torneo. “Sí, de hecho que sí. Nos hubiera gustado recibir al nuevo técnico de la mejor manera, pero no es el resultado que nos esperábamos. Hay que voltear la página lo antes posible”, expresó el atacante rimense tras el encuentro.

Zé Ricardo es el nuevo entrenador de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

El delantero también habló sobre el golpe emocional que significó la derrota para el plantel, aunque aseguró que el equipo está enfocado en revertir la situación cuanto antes. “Nos duele, nos sentimos incómodos, pero solo queda trabajar para revertir esta situación”, manifestó Ávila, evidenciando el sentir del grupo tras el resultado ante CD Moquegua.

Finalmente, el futbolista de Sporting Cristal se refirió a la situación del equipo en la tabla y dejó claro que aún no darán por perdido el campeonato. “No, yo creo que hasta no jugar el último partido de la apertura no vamos a dar nada por perdido. Somos conscientes que nos hemos alejado, pero la única manera de salir de situaciones difíciles es ganando y sobre todo recuperar la confianza del hincha, ¿no? que es lo que queremos”, concluyó el delantero celeste.

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