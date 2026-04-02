El Ironi Kiryat Shmona retoma sus actividades con un semblante renovado ante la inminente reanudación de la Liga de Israel. Tras semanas de paralización forzada por el conflicto bélico en la región, el club del norte israelí ha logrado reunir nuevamente a su plantel completo, destacando el esperado retorno de los peruanos Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco, piezas fundamentales en el esquema ofensivo.

Durante el periodo de inactividad, los futbolistas sudamericanos se mantuvieron en constante comunicación con la directiva mientras realizaban trabajos físicos por separado en Barcelona. Tras finalizar la fecha FIFA —donde Ugarriza tuvo minutos con la Selección Peruana— se coordinó el operativo retorno, aterrizando finalmente este jueves para integrarse de inmediato a la disciplina del equipo.

La logística del club fue precisa: tras ser recibidos por el jefe de equipo, los jugadores fueron trasladados al hotel de concentración en Netanya. Se espera que ambos sean considerados por el técnico Shai Barda para el duelo ante Bnei Sakhnin; no obstante, el cuerpo técnico evaluará su estado físico en la única sesión de entrenamiento programada antes del encuentro, priorizando la recuperación tras el viaje.

La seguridad sigue siendo la prioridad máxima para la institución. Las autoridades del Ironi Kiryat Shmona han garantizado a los extranjeros que las prácticas y concentraciones se realizarán en la zona de Sharon, una localidad estratégicamente alejada de los focos de mayor tensión bélica, permitiendo que el plantel pueda enfocarse exclusivamente en lo deportivo bajo un entorno controlado.

Adrián Ugarriza viene de ser convocado en la última fecha doble FIFA ante Senegal y Honduras. (Foto: Getty Images)

A pesar de la incertidumbre, Ugarriza ha desestimado los rumores que lo vinculan con otros clubes, asegurando que su prioridad es respetar su contrato y mantenerse activo. “Si se determina oficialmente que la liga no continúa, evaluaría alternativas; hasta entonces, mi enfoque está aquí”, declaró recientemente el goleador del club israelí.

El impacto de Ugarriza en Israel ha sido inmediato y contundente, silenciando las dudas iniciales sobre su traspaso. En apenas media temporada, el atacante registra 10 goles y 3 asistencias, números que lo consolidan como el jugador diferencial del equipo. Fue precisamente ese rendimiento lo que impulsó a la directiva a fichar a Fernando Pacheco, quien llegó libre tras su paso por Sporting Cristal para formar una sociedad peruana en ataque.

El club también se mantiene atento a la situación de Cristian Martínez, quien se encuentra resolviendo trámites con la selección de Panamá. El volante es otro de los pilares del equipo y su presencia es vital de cara a la preparación para la Copa del Mundo 2026, lo que añade una cuota de jerarquía internacional a un vestuario que busca cerrar la temporada con solidez.

En lo deportivo, el desafío es grande: el Ironi Kiryat Shmona se ubica cerca del décimo puesto, con un margen estrecho sobre la zona de descenso. Con una diferencia de gol negativa pero una ligera mejoría en los últimos partidos, el objetivo para el cierre de la fase regular es claro: sumar puntos para alejarse de la zona roja y encarar los playoffs con la permanencia asegurada.

Fernando Pacheco fue oficializado por su equipo en Israel en enero. (Foto: @𝙄𝙧𝙤𝙣𝙞 𝙆𝙞𝙧𝙮𝙖𝙩 𝙎𝙝𝙢𝙤𝙣𝙖 𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡)

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