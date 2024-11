La fiesta por el bicampeonato de Universitario de Deportes en la Liga 1 Te Apuesto estuvo llena de alegría, euforia, y también de polémica. Tras asegurar el título en Andahuaylas con un empate 0-0 ante Los Chankas y consolidarse como campeones luego de la derrota de Alianza Lima frente a Cusco FC (2-1), los jugadores de la ‘U’ dieron rienda suelta a su felicidad. Sin embargo, uno de los momentos más comentados del festejo se desató en el bus del equipo crema, cuando Jairo Concha insultó a Bruno Marioni, exgerente deportivo del cuadro blanquiazul. ‘Jairoco’ no dudó en hacer pública su molestia hacia Marioni, reviviendo viejas tensiones y generando una ola de comentarios en redes sociales. El hecho se convirtió rápidamente en tendencia y el volante no dudó en confirmar su postura durante una entrevista posterior.

En medio de los cánticos y el ambiente de celebración en el bus de Universitario, Jairo Concha no pudo contener su descontento y lanzó la frase: “Marioni chu****”. La declaración resonó rápidamente y muchos recordaron la historia de su salida de Alianza Lima. Durante una conversación en el programa Palabra de Hincha, el propio Concha ratificó sus palabras y explicó los motivos de su resentimiento hacia el dirigente argentino.

“Esa sí es verdad (risas). Fue por malos tratos y la forma que se dio todo. Sí me sentí maltratado por Alianza Lima. Al club le tengo respeto porque estuve tres años, pero una cosa es el club y otra es quienes lo manejan. Hay personas que no sé qué hacen ahí. Hacen todo mal. A mis compañeros los quiero, todavía hablo con ellos”, confesó el mediocampista de 25 años.

En medio de la controversia, también surgieron comentarios sobre el profesionalismo de los jugadores de Universitario en comparación con los de Alianza Lima. Aunque algunos interpretaron esto como una crítica directa al equipo blanquiazul, Jairo Concha aclaró el contexto de sus palabras. “En realidad, yo no dije que en el otro lado no son profesionales. Intenté engrandecer a mis compañeros, mas no matar a nadie”, explicó.

Su llegada a Universitario de Deportes: el papel de Manuel Barreto





El exjugador de la Universidad San Martín también aprovechó la entrevista para compartir detalles sobre cómo se dio su llegada a Universitario y el papel clave que jugó Manuel Barreto en su fichaje. Según Concha, el gerente deportivo fue fundamental para convencerlo de unirse al equipo crema, destacando la visión y la confianza que le transmitió durante sus primeras conversaciones.

“Manuel Barreto tuvo mucho que ver en mi llegada a Universitario. Tuvimos una charla y me explicó todo lo que era el club por dentro y lo que él había visto en mí. Sinceramente, pasó muy poco tiempo para pensarlo y firmé el contrato. En Alianza Lima hubo algunas conversaciones, pero quedó en nada”, reveló ‘Jairoco’.

Al ser cuestionado sobre las diferencias entre los camerinos de Alianza Lima y Universitario, Jairo Concha fue honesto pero también diplomático en su respuesta, destacando ciertos aspectos que, aunque pequeños, marcan una diferencia en la atmósfera interna de cada club.

"Sí son diferentes, pero tampoco tanto. De hecho que en un lugar desde la música se escucha distinto o los referentes empiezan de otra forma", señaló Concha, haciendo notar algunos cambios que ha percibido desde su llegada a Universitario de Deportes a inicios de 2024.





Jairo Concha y la Selección Peruana





Para concluir, Concha reflexionó sobre su rendimiento en Universitario y sus aspiraciones con la selección peruana. Aunque lamentó no haber sido convocado en ocasiones pasadas, el volante se mostró consciente de que aún tiene aspectos por mejorar en su juego.

“Sé que pude ser convocado. No sé qué me faltó para ser titular y meterme en la selección. Hubo jugadores que estuvieron bien. Si ves el mediocampo de Universitario, todos podrían jugar. Creo que si hubiese sido más constante, hubiera sido inamovible en el equipo. Pude ser más vertical en el equipo. Este año tuve muchas asistencias, pero estoy en debe en los goles. Debería sumar un poco más de gol”, concluyó Concha.

