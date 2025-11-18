Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¿En qué equipo jugará? Universitario y César Vallejo definieron el futuro de Jairo Vélez
El volante de 30 años fue parte de Universitario por toda la temporada 2025; sin embargo, su pase pertenece a César Vallejo. Desde tienda ‘Poeta’ ya tomaron una decisión sobre su futuro para el año 2026.
Universitario consiguió el tricampeonato nacional y para la temporada 2025 sumó algunos jugadores que, definitivamente, aumentaron la competencia interna en el equipo. Además, sirvieron de gran aporte en el plano futbolístico y el logro de objetivos. Sin dudas, uno de los que entró este escenario fue Jairo Vélez. El volante de 30 años llegó a préstamo desde César Vallejo y ganó minutos en tienda crema. Desde el cuadro ‘Poeta’ se contempló la posibilidad de tenerlo de retorno para 2026; sin embargo, el pasado fin de semana el panorama parece haber cambiado porque no pudieron ascender a la Liga 1. ¿El más beneficiado? El actual campeón. A falta de hacerse oficial, se quedará para el siguiente ciclo en Ate.