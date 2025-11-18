A horas del partido frente a Chile en Sochi, Manuel Barreto se tomó unos minutos con la prensa del país sureño para hablar sobre el presente de la Selección Peruana y cómo están afrontando este proceso de transición luego de la desastrosa Eliminatoria hacia el Mundial del 2026. Y es que si bien su designación como entrenador de la ‘Blanquirroja’ es solo de manera interina, deberá dejar sentada las bases para cuando la Federación Peruana de Fútbol (FPF) elija al timonel del equipo con miras a la Copa del Mundo del 2030.

En una charla con ADN Deportes, el también jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF fue consultado sobre las similitudes entre la actualidad de Perú y Chile, dado que ambas selecciones cerraron el último proceso clasificatorio en la cola de la tabla de posiciones. Si bien aceptó que van por caminos similares, Barreto precisó que la ‘Roja’ comenzó con esta transición mucho antes que la ‘Bicolor’.

“¿Se parecen ambas selecciones? Tiene toda la razón, solo que algunos meses más tarde. Chile inició un proceso de transición dentro de las Eliminatorias, nosotros empezamos a trabajarlo hace un mes. Pero es cierto que estamos buscando ese proceso”, afirmó.

Al referirse al universo de jugadores con los que cuenta la Selección Peruana, la ‘Muñeca’ se sinceró y aseguró que por el momento con lo que tenemos no nos alcanza para soñar con volver a una justa mundialista. Eso sí, hizo hincapié en que desde la Videna están trabajando para cambiar eso y puedan tener más herramientas para cuando inicien las Eliminatorias en el 2027.

“Buscamos sumar el universo de jugadores con los que cuenta Perú, que hoy por hoy no es suficiente para pelear un cupo al Mundial, y que necesitamos sumarlo de cara al 2027, cuando comience la competición oficial de selecciones”, argumentó.

Manuel Barreto registra dos partidos al mando de la Selección Peruana. (Foto: GEC)

Respecto al amistoso de esta tarde frente a Chile, Manuel Barreto explicó que espera un encuentro más disputado y peleado que el que tuvo Perú ante Rusia, pues los Clásicos del Pacífico suelen ser así. “Va a ser un partido característico de Eliminatorias sudamericanas. Con Rusia fue muy intenso, pero quizá más limpio. Acá son partidos más cortados, más duros”, añadió.

Para hacerse una idea de cómo podría ser el trámite, el director técnico de 43 años recordó el último amistoso entre ambas selecciones en octubre, donde Chile se impuso por 2-1 en condición de local. “Esperamos un partido durísimo, como en La Florida (Chile). Sirve porque te vas conociendo un poquito a quién te vas a enfrentar, pero después cada partido es una nueva historia”, aseveró.

Perú perdió por 2-1 en su último enfrentamiento con Chile. (Foto: AFP)

Perú vs. Chile: horarios del partido

El encuentro entre Perú vs. Chile está pactado para este martes 18 de noviembre desde las 12:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 2:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a la 1:00 p.m.; en México a las 11:00 a.m.; y en España a las 6:00 p.m.

Perú vs. Chile: canales de TV

El partido entre Perú vs. Chile se disputará en el Estadio Olímpico Fisht, con la transmisión exclusiva de Movistar Deportes para la señal cerrada, disponible en los canales 003 y 704 HD del servicio de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta se verá a través de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

