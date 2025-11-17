El destino de Paolo Fuentes cambió completamente en unas semanas y su carrera dará el primer salto internacional. Luego de descender con Alianza Universidad en la Liga 1, equipo al que llegó a mitad de temporada desde ADT, el defensa partirá hacia la segunda división de Argentina para pelear por el ascenso en todo el 2026 e intentar ganarse el puesto de titular en el club. A sus 29 años de edad, defensa los color del Club Atlético Racing de Córdoba.

De acuerdo a información de Gustavo Peralta, Fuentes tiene todo listo para ir a Argentina y ponerse a la orden del comando técnico de Racing de Córdoba. La escuadra quedó lejos del ascenso en el 2025, por lo que ya empezó a buscar refuerzos para dar mayor pelea en el 2026.

A falta de confirmación oficial, Paolo Fuentes será el séptimo peruano que llegue al fútbol de Argentina en la actualidad. Si bien irá a la segunda división del país, se sumará a nombres como el de Luis Advíncula (Boca), Bryan Reyna (Belgrano), Juan Pablo Goicochea (Platense), Diego Romero (Banfield), Juan Yangali (Gimnasia) y Marco Rivas (Tigre).

Paolo Fuentes de Cienciano fue suspendido 16 meses tras positivo en prueba antidopaje | Foto: Liga 1

Para Fuentes, dar el salto internacional significará también un empuje en su carrera profesional. El defensa nunca ha sido convocado a la Selección Peruana, pero jugar fuera del país podría colocarlo en el foco de atención del comando técnico.

Paolo tendrá una nueva misión, pero ahora será fuera del país. En lo que respecta a la Liga 1, jugó en Melgar, Sport Boys, Cienciano, ADT y Alianza Universidad. Precisamente, fue en Cienciano donde consiguió su mayor nivel.

En total (contando su paso por ADT y Alianza Universidad), Paolo Fuentes disputó 22 partidos de manera oficial. En el Clausura marcó su primer y único gol del año 2025 cuando Alianza Universidad enfrentó a Comerciantes Unidos.

En lo que respecta al a temporada 2024 con Cienciano, el defensa fue uno de los habituales titulares y aportó para llegar a la Copa Sudamericana. Jugó 23 partidos oficiales y marcó dos goles (ante Sport Huancayo y César Vallejo).

Definitivamente, Paolo Fuentes se enfrenta a la oportunidad más grande de su carrera profesional y ganarse el puesto de titular no será nada fácil. Eso sí, llega a un equipo que terminó en el puesto 11 del Grupo A de la Primera B Nacional, lejos de pelear por el ascenso a la máxima categoría.

