Universitario de Deportes vive días de celebración y decisiones importantes. Luego de conseguir el ansiado tricampeonato de la Liga 1, el plantel crema disfruta de un merecido descanso, pero en paralelo la directiva ya planifica lo que será la temporada 2026. Entre renovaciones, préstamos y posibles fichajes, uno de los nombres que más expectativa genera es el del ecuatoriano Jairo Vélez, quien se convirtió en pieza clave en el mediocampo durante el tramo final del campeonato. Su situación contractual y su gran rendimiento han abierto la pregunta que muchos hinchas se hacen: ¿seguirá en Ate o regresará a Trujillo?

Jairo Vélez, que llegó procedente de la Universidad César Vallejo a inicios del año en calidad de préstamo, fue una de las gratas sorpresas del último torneo. Con su talento, visión de juego y pegada de media distancia, se ganó un lugar en el once de Jorge Fossati y terminó levantando el trofeo con un papel protagónico. Sin embargo, su futuro inmediato parecía incierto debido a que su pase aún pertenece al cuadro poeta, con el que tiene contrato vigente hasta 2026.

En diálogo con GOLPERU, Vélez aclaró la situación y dejó ver cuál es su deseo. “Yo tengo entendido que la única manera de quedarme acá es que se pague la cláusula por parte de Vallejo”, confesó el mediocampista, dejando claro que el balón está ahora del lado de la dirigencia crema. Aun así, el jugador no ocultó su entusiasmo por la posibilidad de seguir en el club donde logró su primer título nacional en el Perú.

Más allá de lo contractual, el ecuatoriano destacó lo cómodo que se ha sentido desde su llegada a la ‘U’. “Universitario es otra cosa, la verdad. Estoy encantado con el club, y parte de esa adaptación fue gracias a mis compañeros y al grupo de trabajo”, sostuvo Vélez, resaltando el ambiente positivo que encontró en el plantel merengue.

El mediocampista también recordó los momentos en los que tuvo que esperar su oportunidad, destacando la competencia interna que lo ayudó a crecer. “Hubo momentos en los que quería jugar más, pero entendí que debía mantener la calma y trabajar. Nunca bajé los brazos”, añadió. Esa perseverancia terminó premiándolo, ya que fue titular en los duelos decisivos que le dieron el título al equipo.

En cuanto a los planes de Universitario, todo apunta a que la dirigencia, encabezada por Álvaro Barco, hará los esfuerzos necesarios para retenerlo. El ecuatoriano no solo aporta jerarquía y desequilibrio, sino que al estar nacionalizado no ocupa plaza de extranjero, algo que resulta estratégico pensando en la Copa Libertadores 2026.

Durante la última temporada, Vélez disputó 35 partidos oficiales, con tres goles y dos asistencias, siendo determinante tanto en la Liga 1 como en el torneo continental. Su versatilidad para jugar como mediapunta, interior o segundo delantero lo convirtió en una pieza adaptable y valiosa para el esquema de Fossati.

En el plano personal, el jugador no ocultó su gratitud por el momento que vive. “Estoy muy contento, este título lo necesitaba en mi carrera. Agradezco a Dios y a todo el grupo, porque fue un logro que trabajamos desde el primer día”, comentó durante los festejos en Tarma, donde la ‘U’ selló su histórico tricampeonato.

Jairo Vélez. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a ADT y descansar en la fecha 17, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

