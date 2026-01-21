Alianza Lima celebrará este sábado 24 de enero la denominada ‘Noche Blanquiazul’, en la que presentarán ante sus hinchas a su plantel profesional 2026, y que tendrá como plato de fondo el partido ante el Inter Miami, del campeón mundial Lionel Messi, una visita que repite el club estadounidense que ya jugó ante Universitario en Lima el año pasado.

Sobre la gira en Sudamérica del club estadounidense, que incluye tres países, el entrenador argentino Javier Mascherano reconoció que será muy exigente, pues son clubes importantes y reconocidos en esta parte del continente.

“No solo Alianza Lima, sino Barcelona de Ecuador, Atlético Nacional, son equipos que compiten en el alto nivel en Sudamérica, que para nuestra preparación es importante poder enfrentarlos”, dijo ante la prensa deportiva aún en Miami.

“Particularmente de Alianza Lima hemos visto los partidos de pretemporada que ha jugado con Independiente, con Unión y Colo Colo, con un entrenador nuevo que conocemos, Pablo Guede, y jugadores importantes. No me genera más porque ya no juego, no comparto cancha”, agregó Mascherano.

Inter Miami, que tiene como uno de los dueños al exfutbolista inglés David Beckham, ya visitó Perú cuando el 29 de enero de 2025 empató sin goles ante Universitario en el Estadio Monumental, y luego se impuso por 5-4 en tanda de penales.

Inter Miami jugó en Lima ante la 'U' en 2025. (Foto: El Comercio)

Los blanquiazules disputaron la Serie Río de La Platam en la que perdieron ante Independiente de Avellaneda, Unión de Santa Fe y cerraron su participación con victoria sobre Colo Colo de Chile.

Luego de medirse ante Inter Miami, debutarán en el Torneo Apertura de la Liga 1 en condición de visita ante Sport Huancayo, el próximo viernes 30 de febrero desde el mediodia, con arbitraje aún por confirmar.

Apenas culminado el encuentro ante el ‘Rojo Matador’, Alianza Lima se enfocará en su serie de primera ronda de Copa Libertadores ante el club 2 de mayo de Paraguay. Primero, jugarán de visita el 4 de febrero, para luego cerrar la llave en Matute el 11 del mismo mes.

