El mercado de pases en el fútbol peruano no se detiene y la reciente confirmación de la salida de Fernando Pacheco, atacante de Sporting Cristal ha activado las alertas en varias oficinas administrativas que buscan continuar con la planificación de la próxima temporada. El futbolista, que quedó en condición de jugador libre tras finalizar su vínculo con los celestes, ha despertado el interés inmediato de distintos equipos que ven en su velocidad y experiencia una oportunidad de mercado inmejorable para la temporada 2026.

El club que ha tomado la delantera y ha mostrado el interés más firme es Cienciano del Cusco. El cuadro imperial tiene la clara intención de ser la gran sorpresa del próximo campeonato, además de poder conseguir su pase a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana, y su directiva se está moviendo con agresividad para conformar un plantel competitivo.

La idea de “repatriar” a Pacheco, quien ya sabe lo que es vestir la camiseta roja, encaja perfectamente en el perfil de refuerzos que buscan para pelear en la parte alta de la tabla. Según la información que se maneja en el entorno del futbolista, las conversaciones con el ‘Papá’ no son solo un sondeo, sino que estarían en una etapa significativa.

Fernando Pacheco no continuará en Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

La noticia fue revelada por el periodista Gustavo Adrianzén a través de su cuenta de X, quien inicialmente dio cuenta del acercamiento con los imperiales. “Fernando Pacheco (26) en negociaciones avanzadas con Cienciano con miras a la temporada 2026”, publicó el comunicador.

Sin embargo, el mercado es dinámico y a Cienciano le ha salido competencia en las últimas horas. El mismo Adrianzén actualizó la información señalando que no son los únicos interesados. Atlético Grau de Piura y Sport Boys del Callao también han entrado a la puja y pretenden convencer al ex atacante del Fluminense.

El currículum de Pacheco es su principal carta de presentación y lo que lo hace tan atractivo para estos tres clubes. A sus 26 años, cuenta con un recorrido internacional importante que incluye pasos por el fútbol brasileño con Fluminense y Juventude, además de una experiencia europea en el FC Emmen de los Países Bajos.

Fernando Pacheco jugó en SC desde el 2016 al 2019, luego volvió para las temporadas 2024 y 2025. (Foto: Sporting Cristal)

Respecto a su rendimiento reciente, el jugador busca una revancha personal para volver a su mejor nivel. Pacheco cerró la temporada 2025 con Sporting Cristal registrando números discretos: disputó 28 partidos, en los cuales logró anotar dos goles y brindar dos asistencias. Si bien no fue el titular indiscutible que se esperaba en el Rímac, su capacidad de desequilibrio sigue intacta.

La decisión final está próxima a tomarse. Con tres propuestas sobre la mesa —la altura de Cusco, el calor de Piura o la tradición del Callao—, Fernando Pacheco vive horas decisivas para definir dónde continuará su carrera. Todo apunta a que en los próximos días se hará oficial su nuevo destino, con el objetivo claro de recuperar el protagonismo y la continuidad que su talento demanda.

