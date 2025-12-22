La llegada de Javier Rabanal a Universitario marca el inicio de una etapa cargada de expectativas, no solo por el perfil del técnico español, sino también por el momento que vive el club tras cerrar un ciclo exitoso con un sistema ya instalado por Jorge Fossati. En su presentación oficial, el estratega respondió las primeras dudas que rodeaban su arribo: qué hará con la línea de cinco, cómo piensa trabajar con los jóvenes y qué tipo de evolución quiere para un plantel acostumbrado a competir con intensidad. A pesar del entusiasmo por su llegada, Rabanal se mantuvo cauto, prefiriendo explicar sus ideas paso a paso y dejando claro que su metodología apunta a construir sobre lo ya conseguido.
Nota en desarrollo
