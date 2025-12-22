El cierre de la etapa de Jorge Fossati en Universitario de Deportes ha tomado un tinte amargo debido a compromisos financieros que la directiva estudiantil aún no ha logrado honrar. Tras alcanzar la gloria del tricampeonato, el técnico uruguayo reveló su malestar por la falta de una estructura de pagos clara, cuestionando que la institución esté destinando recursos a nuevas inversiones, como el anunciar a Javier Rabanal como nuevo entrenador, antes de sanear los vínculos contractuales con su anterior cuerpo técnico.

Para el estratega, esta desatención administrativa empaña un ciclo que debería haber terminado en términos de respeto mutuo, exponiendo una falta de previsión en la gestión de la nueva administración de cara a la temporada 2026, donde él tenía pensado seguir formando parte, pero que ahora estará alejado de dicha meta.

El experimentado DT fue tajante al señalar la desorganización que rodea su liquidación económica. “Todo bien con lo que se estipula en el contrato, pero las deudas que tenían con nosotros no terminan de arreglarse con la forma de pago, y eso es algo que no entiendo mucho”, declaró para Radio Ovación.

Jorge Fossati campeonó en 2023 y 2025 con Universitario. (Foto: Universitario)

Fossati advirtió que el club debe priorizar el cumplimiento de sus obligaciones antes de seguir con el anuncio oficial del nuevo comando técnico. “Antes de tomar una decisión así, se debería cerrar el tema anterior, porque si no, se va a estar usando ese dinero en otras cosas”, agregó con visible incomodidad por la situación.

Respecto a su futuro en los banquillos, el uruguayo dejó entrever que su paso por Ate podría haber sido el último de su carrera. “Por ahora es una pausa, que puede ser grande o definitiva. Yo lo dije públicamente: si algún día me voy de Universitario, me voy para mi casa”, puntualizó sobre su retiro.

El técnico también arremetió contra la lentitud de la directiva para gestionar la transición tras el título. “Creo que dejamos pasar un tiempo muerto que se pudo haber aprovechado y, si la directiva ya tenía la decisión tomada, todo esto se pudo haber acelerado”, concluyó respecto a la demora en buscar su reemplazo.

Con Aldo Corzo como capitán, el plantel campeón festeja en la cancha del Monumental, tras asegurar el tercer título consecutivo de Universitario. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Universitario de Deportes, más allá de la celebración por el tricampeonato, desde hace algunas semanas atrás se ha visto en vuelto por ciertos comentarios que hablaron del desgaste que se vivió en este 2025. Sobretodo por ciertas decisiones que quería imponer, por lo que volvió a aclarar que todo fue falso.

“Se ha dicho que pedí no entrenar en Campomar, que pedí chárter para vuelos nacionales e internacionales… en fin, se han dicho muchas porquerías", indicó. Además no quiso hablar nada sobre nuevas contrataciones del club diciendo: “De la interna de la ‘U’ se ha hablado tanta mentira que, hasta no verlo, no creo nada”.

Pese a los roces financieros, el estratega quiso separar los problemas administrativos del sentimiento popular. “Lo que quiero es que se termine esta etapa... pero siempre con el respeto y el cariño. Mi cariño por el club no va a cambiar”, expresó para tranquilidad de la hinchada.

Finalmente, el uruguayo cerró su mensaje con un deseo de paz para las fiestas y un pedido de aliento constante para los jugadores. “Que los hinchas de la ‘U’ sigan apoyando a ese excelente grupo de futbolistas, a su club y a la actual administración”, finalizó.

