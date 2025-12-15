Semana de cambios, novedades y mucho trabajo en Universitario. Pensando en lo que será la temporada, desde la dirigencia aceleraron las gestiones para obtener un reemplazo rápido para Jorge Fossati. El uruguayo no llegó a un acuerdo y -ambas partes- decidieron finalizar el vínculo que los ligaba hasta 2026. Pocos días pasaron y ya existe ‘humo blanco’ en Ate: Javier Rabanal será el nuevo DT. El español firmará por todo el próximo ciclo, tras anunciar que no continuará en Independiente del Valle, su actual club.

De acuerdo a información de RPP, Rabanal ya tiene un acuerdo con la institución para asumir las riendas en la próxima temporada. Universitario se encuentra a la espera que Independiente del Valle dispute su último partido en la Liga Pro para poder oficializar este vínculo.

El DT español dejará al club ecuatoriano como campeón de la temporada, cumpliendo una gran campaña porque se coronaron a falta de dos fechas. Su llegada a IDV fue desde 2024, pero primero pasó un proceso por las divisiones menores para luego llegar en 2025 a la escena principal.

Javier Rabanal. (Foto: Getty Images)

La decisión de su llegada significó cuestión de algunos días de negociaciones desde la directiva de Universitario. La salida de Fossati significó también la urgencia de obtener un reemplazo inmediato para planificar la temporada 2026, pensando en la obtención del tetracampeonato nacional.

Javier Rabanal, de nacionalidad española, tendrá su primera experiencia en el Perú, asumiendo un importante reto porque deberá seguir la secuencia de tres años seguidos alzando el título para Universitario. Los cremas se mantienen en alza y en 2025 avanzaron también a octavos de final en Copa Libertadores. Para el 2026, el reto asoma en seguir escalando.

¿Qué ha dicho Rabanal sobre su salida de IDV?

Previamente, el DT también había manifestado su continuidad en Ecuador. En conferencia de prensa, reveló que cuenta con ofertas para seguir su carrera como profesional, producto también de los buenos resultados con IDV, agregándole la inserción en semifinales de Copa Sudamericana.

“Me llegaron bastantes propuestas. Tuve dos de México, pero los descarte porque me parecía un destino que quisiera dar cien pasos. Me llegó de Colombia, Chile y Perú también. Ahora estoy centrado en una que tengo, está bastante avanzada. A lo largo de la semana que viene se debería de cerrar”, declaró en El Canal del Fútbol.

Previamente, Rabanal también había contado que la relación con IDV no está rota y dejó abierta la posibilidad de volver si se dan las condiciones. “Es mejor ahora mismo parar y que cada uno siga su camino, y tener la puerta abierta a futuro, si se vuelve a dar la posibilidad o si soy útil para Independiente del Valle, que es un conjunto de clubes bastante grande; y si a mí me cuadra, poder volver a colaborar”.

Por lo pronto, el último partido que disputará Javier Rabanal -como DT de Independiente del Valle- será este domingo 21 de diciembre ante Barcelona SC, en condición de local. Tras ello, el vínculo entre ambas partes finalizará (ya firmaron la recisión) y podrá ser presentado oficialmente en Universitario de Deportes.

