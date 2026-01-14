La pretemporada suele ser una etapa de ilusión, ajustes y expectativa, pero también puede traer noticias inesperadas que golpean la planificación. En Sporting Cristal, mientras el plantel avanzaba con los trabajos en La Florida bajo la mirada de Paulo Autuori, ocurrió una situación médica que empezó a generar preocupación puertas adentro. Las ausencias reiteradas en los entrenamientos no pasaron desapercibidas y despertaron dudas entre los hinchas. Con el paso de los días, el club decidió pronunciarse para aclarar el panorama sobre Renato Solís de cara al inicio de la Liga 1 2026.

A través de un comunicado oficial, Sporting Cristal informó que el arquero Renato Solís será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días. De esta manera, el club rimense confirmó su primera baja importante de cara al arranque de la Liga 1, sin precisar aún un plazo exacto para su retorno a las canchas.

Según detalló la institución, el guardameta nacional sufrió una lesión en diciembre del año pasado, la cual fue diagnosticada como una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Tras una serie de evaluaciones médicas, el área especializada determinó que la mejor alternativa era seguir un proceso previo antes de pasar por el quirófano.

En ese sentido, Sporting Cristal explicó que Renato Solís realizó un tratamiento prequirúrgico recomendado por el cuerpo médico, el cual fue completado de manera satisfactoria. Este procedimiento permitió que el futbolista quede en condiciones óptimas para afrontar la operación, que ya se encuentra programada según el calendario médico establecido.

La noticia confirma por qué el arquero no venía participando de la pretemporada junto al resto del plantel. Aunque inicialmente se manejó con cautela su situación, finalmente se oficializó que la lesión es de consideración y lo mantendrá alejado de las canchas por un tiempo prolongado, justo cuando la temporada aún no inicia formalmente.

Comunicado de Sporting Cristal sobre la lesión de Renato Solís | Foto: SC

Desde el club también señalaron que continuarán informando sobre la evolución de Renato Solís tras la intervención quirúrgica. Por ahora, no se ha definido un tiempo exacto de recuperación, ya que todo dependerá de cómo responda el futbolista al proceso postoperatorio y a la rehabilitación correspondiente.

Esta baja representa un reto adicional para Paulo Autuori y su comando técnico en la conformación del plantel. Si bien Diego Enríquez se perfila como el titular indiscutible bajo los tres palos, la ausencia de Solís reduce las alternativas en una posición clave, especialmente considerando la exigencia del calendario local.

Actualmente, Sporting Cristal trabaja en la pretemporada con arqueros jóvenes que vienen sumando minutos de preparación, aunque sin experiencia en Primera División. La directiva deberá evaluar si se mantiene con las opciones internas o si considera reforzar el puesto ante un escenario que podría complicarse a lo largo del campeonato.

Cabe recordar que durante la temporada pasada Renato Solís también tuvo poca continuidad debido a problemas físicos, lo que limitó su participación oficial. Ahora, el 2026 arranca con un nuevo desafío en su carrera, mientras Sporting Cristal busca reordenarse tras confirmar su primera baja antes del inicio de la Liga 1.

