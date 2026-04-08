Universitario de Deportes hizo un partido bastante serio en Ibagué, llevándose un empate por 0-0 ante Deportes Tolima, pero con la sensación de que pudieron ser tres puntos si ajustaban la precisión en los metros finales. Sin embargo, la igualdad termina siendo un buen resultado si consideramos el contexto, la cancha y los momentos en donde los colombianos convirtieron a Miguel Vargas en figura.

Javier Rabanal, director técnico de los cremas, aplicó un plan donde predominara el orden defensivo, el repliegue con presión en campo propio y la solidaridad para cortar las líneas de pase en la zona central. De esta manera, dificultaron que Deportes Tolima pudiera hacer gala de su dominio en el mediocampo, una de sus fortalezas.

Ya en frío, el español charló con los medios de comunicación en conferencia de prensa y explicó cómo planteó para hacerle frente a los ‘Pijaos’. En primera instancia, señaló su molestia por el estado del campo, que a su consideración no permitía que la pelota rodara con normalidad.

“Habíamos dicho que pelotas hacia atrás pocas, y hacia atrás dos veces para quedarnos atrás, no. Siempre daba la sensación que la pelota daba un pique extraño”, afirmó al comentar sus primeras sensaciones del encuentro en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Universitario se llevó un empate de su visita a Deportes Tolima. (Foto: EFE)

Por otro lado, Rabanal fue claro al afirmar que no era un encuentro donde tenía que prevalecer su idea de juego por encima de lo que requería el trámite. Es decir, en algunos casos renunció a la posesión para hacer de Universitario un equipo más sólido y contragolpeador.

“No era un día para decir ‘vamos a jugar a lo que el entrenador hace’, sino a jugar a lo que me acerca para puntuar y hoy (ayer) era a jugar largo y a la segunda pelota“, comentó el exdirector técnico de Independiente del Valle.

Con este resultado, Universitario sumó su primer punto en el Grupo B de la Copa Libertadores, el cual tiene un valor importante si tomamos en cuenta que enfrentó a Deportes Tolima en condición de visitante. Eso sí, para que este empate tenga un mejor significado, será fundamental que los cremas puedan puntuar de a tres en casa contra Coquimbo Unido.

Universitario ahora recibirá a Coquimbo Unido en la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Foto: EFE)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Deportes Tolima, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Coquimbo Unido, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el martes 14 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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