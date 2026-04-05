Olivares apunta alto: el exUniversitario que sueña con la selección y el extranjero

A pocas horas del choque ante Sport Huancayo por la fecha 9 del Torneo Apertura, Depor conversó en exclusiva con Jean Carlo Olivares, delantero de Comerciantes Unidos que viene buscando consolidarse en la Liga 1. Con 23 años, el atacante formado en las menores de Universitario de Deportes ha recorrido un camino importante en el fútbol peruano, tras sus pasos por Universidad de San Martín de Porres y Deportivo Coopsol.

En la previa de este duelo clave, el futbolista habló con este diario sobre su presente, el reto de consolidarse en Cutervo y la ilusión de seguir creciendo en el campeonato.

- Vienes de un proceso formativo en Universitario de Deportes. ¿Qué tanto te marcó esa etapa y qué herramientas sientes que hoy estás aplicando en Comerciantes Unidos?

La U me marcó mucho, me formó como jugador y también como persona. Allá aprendí lo que es competir todos los días, no bajar la intensidad y ser exigente contigo mismo. Hoy en Comerciantes Unidos trato de aplicar eso y seguir aprendiendo del comando técnico actual, quien me está apoyando y guiando para cumplir mis objetivos.

- Te tocó enfrentar a la “U”, un club donde tuviste pasado. Más allá del empate, ¿qué sensaciones te dejó ese partido en lo personal?

Fue un partido especial obivamente. Tengo pasado ahí y mucho respeto, pero lo viví enfocado en lo mio. Además, estoy contendo acá en Comerciantes Unidos, se ha formado un gran grupo. Estoy comprometido con el club, la ciudad de Cutervo, que me ha recibido muy bien. Eso te da confianza para rendir.

- En ese duelo se te vio muy participativo, peleando cada balón. ¿Sentiste que era una especie de “revancha” o una oportunidad para demostrar algo?

Enfrentar a la U no lo tomé como revancha, pero sí como una oportunidad. Al final, todos queremos demostrar que estamos listos, yo trato de hacerlo en cada partido, no solo contra la U, ese día de repente, se notó un poco más, porque para mí si era un partido especial.

- Hoy estás teniendo minutos como titular en un equipo de provincia como Comerciantes Unidos. ¿Cómo asumes esta responsabilidad en un contexto distinto al de Lima?

Es una responsabilidad linda, el contexto cambia, pero el fútbol es lo mismo, competir, rendir y ayudar al equipo es lo más importante. Este año quiero consolidarme en la cancha y estoy agradecido con el ‘Pampa’ Claudio Biaggio y su comando técnico por la oportunidad. Trato de responder dentro de la cancha y demostrarle lo que estoy hecho.

-El fútbol peruano viene careciendo de ‘nueves’ consolidados tras lo de Paolo Guerrero y la irregularidad de Gianluca Lapadula. ¿Sientes que esta es una oportunidad para empezar a posicionarte en ese lugar?

Sí, es una motivación. Yo no me encacillo como 9 puedo jugar en varias posiciones arriba, me siento cómodo moviéndome, pero si me toca ser 9 lo asumo, trabajo para seguir creciendo y mejorando.

-Hoy el titular en la selección es Alex Valera. ¿Qué tanto te motiva esa competencia y qué crees que te falta para meterte en esa discusión?

La competencia es conmigo mismo, quiero ser mejor dentro y fuera de la cancha. La selección va a llegar como consecuencia del trabajo y si sigo en este camino, sé que la oportunidad puede aparecer en cualquier momento.

Tienes buen biotipo, presencia física y movilidad. ¿Cómo trabajas ese perfil de ‘9’ moderno para diferenciarte en la liga?

Creo que hoy el 9 tiene que hacer más de solo estar en el área, a mi me gusta presionar, moverme, generar espacios, asociarme y estar trabajando mucho en la técnica y en la toma de decisiones para ser más completo.

Pensando en el corto y mediano plazo, ¿te ves peleando una convocatoria a la selección? ¿Qué metas te has trazado para que ese llamado llegue?

Sí, es un objetivo claro para mí. Llegar a la selección es un sueño y algo por lo que trabajó todos los días. En el corto y mediano plazo quiero consolidarme y tener continuidad y seguir elevando mi nivel. Sé que el llamado va a ser consecuencia de ese trabajo. También tengo como meta jugar en el extranjero, que es otro de mis grandes ambiciones. Hoy en el fútbol es un todo: entrenamiento, presión, mentalidad, disciplina, para lograr grandes metas hay que trabajar de manera ambiciosa. Estoy en el camino correcto, pero esto recién empieza.

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