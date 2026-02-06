UTC debutó con sólido triunfo de 2-0 sobre Atlético Grau, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Los dirigidos por Carlos Bustos se mostraron muy superiores al rival desde el inicio del partido, y a este importante poder ofensivo podría sumarse el veloz atacante Jean Deza en las próximas semanas.

En las últimos días, se ha voceado su nombre como próximo refuerzo del ‘Gavilán Norteño’, club en el que ya jugó durante la temporada 2019 bajo la dirección técnica de Franco Navarro, tras jugar en las ligas de Francia y Bulgaria.

Al respecto, el entrenador argentino se refirió a un posible nuevo jugador de su plantel y, pese a no asegurar nada, parece que lo ve con muy buenos ojos, pues se trata de un delantero desequilbrante y aún en vigencia a sus 32 años.

“Todavía no está definido, es una posibilidad, Jean (Deza) tiene una historia importante en UTC, pero todavía no está totalmente concretado”, dijo Bustos en declaraciones a la prensa.

Por otro lado, destacó lo hecho por su equipo en la jornada inaugural y espera hacerse muy fuerte en el estadio Héroes de San Ramón en Cajamarca, un campo complicado por las condiciones climatológicas y el terreno de juego.

“Hacía mucho que la gente de Cajamarca no tenía el equipo ahí, pudimos darles una alegría en la primera fecha y va a ser una fortaleza jugar ahí de local. Se ha planificado con seriedad y esperemos tener un buen año”, apunto el estratega de 59 años.

Jean Deza jugó durante el 2019 en el 'Gavilán Norteño'. (Foto: UTC)

En la temporada pasada, UTC apenas pudo mantenerse en la Liga 1, por lo que el objetivo este año es llegar a un torneo internacional, para recuperar protagonismo. En ese sentido, sumar a un jugador de experiencia como Deza podría ser vital para sus intereses.

Carlos Bustos dirigió en 2025 a The Strongest de Bolivia, pero a mitad de temporada llegó para conducir los destinos del Deportivo Garcilaso, alcanzando una clasificación a la Copa Sudamericana.

