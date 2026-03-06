La mañana en el Callao inició con una sorpresa que sacudió el entorno de Sport Boys. Al promediar las 7:00 a.m., Jean Deza hizo su aparición en el entrenamiento del cuadro rosado, generando una gran expectativa entre los presentes y la prensa, que también acudió para cubrir el primer día del ‘Ratón’ en el puerto. Sin embargo, lo que parecía ser el primer paso para su integración oficial al plantel de Jaime De la Pava terminó en una situación de incertidumbre, ya que el atacante no pudo sumarse a los trabajos con el resto del grupo.

El impedimento para que el ‘Ratón’ se pusiera a las órdenes del estratega colombiano no es deportivo, sino estrictamente contractual. A pesar de su presencia en la sede de entrenamiento, Deza aún mantiene un vínculo vigente con Santos de Nazca, club en el que militó durante la última temporada en la Liga 2. Mientras esta situación legal no se resuelva formalmente, el jugador se encuentra imposibilitado de estampar su firma y oficializar su llegada al conjunto chalaco.

La traba administrativa tiene un trasfondo económico que complica la desvinculación inmediata. Según información difundida por Linkeados, el club iqueño le habría adelantado algunos meses de sueldo al futbolista, un factor que Santos de Nazca estaría poniendo sobre la mesa para dejarlo en libertad de acción. Esta deuda o compromiso previo es el principal pero que esperan resolver ambas partes en las próximas horas.

Para Jaime De la Pava, la incorporación de Deza representa una pieza que podría sumar en todo el frente de ataque, pero este problema impide que el técnico pueda planificar con él de cara a los próximos partidos. El cuerpo técnico se mantiene a la espera de que el departamento legal del club brinde luz verde, y sepa para cuándo podrá contar con el exfutbolista de Alianza Lima, entre otros equipos.

Por su parte, el entorno del jugador busca agilizar las gestiones para devolver o compensar los montos adelantados por el equipo de Nazca. La intención de Deza es tener una nueva oportunidad en la máxima categoría del fútbol peruano y volver a mostrar su mejor versión en un club con la historia y además con un vínculo familiar importante, como lo anunció en su cuenta de Instagram en las últimas horas.

Se espera que en las próximos horas se defina si el fichaje se concreta finalmente o no. Además, Carlos Zambrano y Miguel Trauco también están en negociaciones para estampar su firma y sumarse pronto a Sport Boys. Con estas tres posibles incorporaciones, el equipo rosado espera levantar posiciones en el Torneo Apertura y dejar de pelear en la parte baja de la tabla.

Jean Deza espera formalizar su llegada a Sport Boys. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de igualar ante CD Moquegua, Sport Boys volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el lunes 9 de marzo a las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

