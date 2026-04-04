La tragedia ocurrida en el Estadio de Matute generó una fuerte reacción en el entorno del fútbol peruano. Diversas voces vinculadas al deporte se pronunciaron sobre lo sucedido durante el banderazo de los hinchas de Alianza Lima, y una de las más firmes fue la de Jean Ferrari.
El actual director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol se refirió al lamentable hecho y expresó su pesar por una situación que enluta no solo al club blanquiazul, sino también a todo el balompié nacional. Para Ferrari, se trata de un episodio doloroso que golpea a todos los que viven el fútbol en el país.
Asimismo, remarcó que lo sucedido no debe tomarse a la ligera, ya que un hecho relacionado directamente con este deporte terminó marcado por la tragedia. En ese sentido, sostuvo que el fútbol peruano hoy está de luto por la pérdida ocurrida en Matute.
En ese contexto, Jean Ferrari envió un mensaje de apoyo a la familia del aficionado fallecido, deseando fortaleza para afrontar esta dura pérdida, mientras el país sigue atento a las investigaciones sobre lo ocurrido en Matute.
“Una situación relacionada al fútbol hace que el deporte se vista de luto, clausurar el recinto no será la solución, acá hay responsables y deberán pagar las consecuencias. Mis condolencias a los familiares de la víctima de este episodio y espero se recuperen los heridos”, escribió en su cuenta de ‘X’.
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