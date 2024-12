En Universitario de Deportes no descansan y continúan trabajando en la conformación de su plantel para afrontar la temporada 2025. Los retos cada vez son mayores: tras ganar el bicampeonato en el año de su centenario, ahora apuntan al ‘tri’ y –además– a dar un salto de calidad a nivel internacional. Ya lo dijo Jean Ferrari, administrador del club, en su reciente conferencia de prensa: “Dentro de nuestros objetivos está pasar de fases en la Copa Libertadores”. Las metas ya están trazadas en la institución merengue.

El área deportiva, liderada por Manuel Barreto y en trabajo conjunto con Fabián Bustos, viene afinando los movimientos para no fallar en el armado de la plantilla, llámese salidas, préstamos, permanencias e incorporaciones. Respecto a esto último, de momento ya se oficializaron las llegadas de Paolo Reyna, César Inga, Miguel Vargas y Jairo Vélez. Con esto se aseguran variantes en los carriles –Inga puede jugar por tanto por izquierda como por derecha–, el arco y el mediocampo.

Sin embargo, todavía no hay nada concreto respecto al ‘9’ de jerarquía que buscan traer para aspirar a grandes cosas en la campaña que se avecina. Ferrari también fue enfático sobre este punto, asegurando que por ahora ningún medio de comunicación ha podido acercarse a los nombres que están en carpeta. “La incorporación del tan ansiado ‘9’, el delantero que tanto veo en redes que mencionan muchos, pero ninguno acierta y que difícilmente acertarán. Estamos en el análisis de la elección del centrodelantero”, señaló.

Lo cierto aquí es que en Universitario no pueden volver a fallar en la elección de este futbolista, pues los antecedentes de los dos últimos años no son positivos. Por más que buscaron traer a alguien del extranjero que pudiera competirle el puesto a Alex Valera, este siempre terminó imponiéndose y, si bien sus registros no lo ubicaron en la cima de la tabla de goleadores, le fueron suficientes para aportar en el plano local. No obstante, los requerimientos a nivel internacional son otros y en Ate lo saben muy bien.

Antecedentes a revisar

Después de un 2022 en donde no consiguieron meterse en la pelea por el campeonato, Universitario hizo varios movimientos en el mercado de pases para competir al año siguiente y por fin quitarse la mochila de 10 años sin títulos. Además de mantener a Alex Valera como el referente de área, sumaron a Emanuel Herrera como el centrodelantero extranjero –venía de una temporada discreta en Celaya, pero había dejado un buen recuerdo en su último paso por el fútbol peruano al destacar con sus goles en Sporting Cristal–.

La jugada no salió bien y la ‘Maquinaria’ no fue la misma de campañas pasadas, tomando un rol secundario a lo largo del 2023. Ya con Jorge Fossati en el banquillo tras la prematura salida de Carlos Compagnucci, nombres como José Rivera, Luis Urruti y Edison Flores empezaron a tomar relevancia en el equipo y fueron claves para la consecución del título de la Liga 1. Eso sí, en la Copa Sudamericana todo se puso cuesta arriba y el cuadro estudiantil no pasó de la ronda de play-offs para acceder a los octavos de final, donde fue eliminado por Corinthians.

Competición Partidos Goles Asistencias Minutos jugados Liga 1 2023 27 6 1 1033′ Copa Sudamericana 2023 7 2 1 466′

Los registros de Emanuel Herrera en Universitario.

Ya en el 2024, el área deportiva trató de enmendar el error que cometieron con Herrera y trajeron a Diego Dorregaray, un atacante argentino que había marcado 23 goles con el Nea Salamina de Chipre a lo largo del 2023. A pesar de que Fabián Bustos le dio varias oportunidades, sus características no engranaron en el 3-5-2 y solo marcó cuatro tantos en el Torneo Apertura –dos de penal–, rescindiendo su vínculo a mitad de año para sumarse al Apollon Limassol, también del fútbol chipriota.

Alex Valera volvió a quedarse solo en el puesto, pues la ‘U’ no consiguió repatriar a Raúl Ruidíaz a mitad de temporada. Así pues, el pomalqueño compartió la ofensiva con Edison Flores o el ‘Tunche’ Rivera, teniendo por detrás a otros elementos como Christopher Olivares y Gabriel Costa. ¿La deuda? Por más que el plantel fue altamente competitivo para conseguir el bicampeonato de la Liga 1, en la Copa Libertadores no pasaron de fase de grupos y fueron superados por Junior de Barranquilla, Botafogo y Liga de Quito.

Competición Partidos Goles Asistencias Minutos jugados Liga 1 2024 17 4 - 597′ Copa Libertadores 2024 6 - - 93′

Los registros de Diego Dorregaray en Universitario.

Una decisión determinante

Está claro que los clubes peruanos no tienen el poderío económico de los grandes del continente que siempre llegan a instancias finales de la Copa Libertadores. La diferencia es abismal y la brecha se va agrandando año tras año. No obstante, en Universitario ya no tienen excusas para volver a equivocarse en la elección del ‘9’ del exterior. Si la historia se repite una vez más, eso significaría regalar demasiado margen al momento de competir internacionalmente.

Si hacemos un recuento de quiénes fueron los centrodelanteros de los clubes a los que enfrentó la ‘U’ en la Libertadores del 2023, clarificaremos el panorama. En Junior, por ejemplo, tuvieron al colombiano Carlos Bacca, de larguísima trayectoria en Europa y que marcó cuatro tantos en la Copa; en LDU estuvo el paraguayo Alex Arce, con dos dianas; mientras que en Botafogo destacó Júnior Santos, el máximo artillero del certamen con 10 goles y levantando el título continental con una anotación en la final frente a Atlético Mineiro.

Las diferencias están dadas y en Universitario ya saben cuál es el techo al que debe apuntar. En las últimas horas, según señalaron en L1 Radio, en tienda crema tienen a tres colombianos en carpeta: Leonardo Castro de Millonarios, Daniel Moreno de Deportivo Pasto y Alfredo Morelos de Atlético Nacional. ¿Será este el camino elegido por Manuel Barreto? Lo conoceremos dentro de poco. Por ahora, el 15 de diciembre habrá un receso por fiestas y el 3 de enero comenzará oficialmente la pretemporada. Para entonces seguramente el ‘9’ extranjero ya estará poniéndose en forma en Campo Mar.

