El fútbol peruano atraviesa una de sus crisis estructurales más profundas de los últimos años, y las constantes críticas hacia las altas esferas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) parecen no tener fin; sin embargo, desde la propia Videna ha salido una voz de mucho peso para poner paños fríos y desviar los señalamientos directos. Jean Ferrari, actual Director General de Fútbol de la FPF, rompió su silencio en una reveladora entrevista exclusiva para el programa ‘Hazme el Aguante’, donde analizó sin filtros la cruda realidad de nuestro balompié nacional.

Para entender este complejo diagnóstico, es fundamental enfocarse en la raíz del problema que tanto aqueja a nuestras instituciones. En un contexto donde la falta de exportación de talentos y los malos resultados a nivel internacional generan mucha frustración entre hinchas, Ferrari decidió apuntar directamente a la enorme responsabilidad que tienen los propios clubes en la formación de sus canteras.

Lejos de sumarse a los cuestionamientos contra el presidente Agustín Lozano por los recientes tropiezos deportivos y las polémicas reglas del campeonato, el exadministrador merengue defendió tajantemente la actual gestión. Instando a los clubes a dejar de lado el “resultadismo inmediato” para apostar por un proyecto de formación verdaderamente sostenible.

El directivo fue muy enfático al señalar que el verdadero cambio debe nacer desde las bases, un terreno que históricamente ha sido muy descuidado por los dirigentes. “Se tiene que cambiar el nivel de competencia de menores, estructurando buenos torneos desde las categorías más inferiores”, aseguró el exjugador.

Sin embargo, reconoció que convencer a los administradores de invertir en los más jóvenes es una tarea titánica debido a la inmensa presión por ganar de inmediato. “Lamentablemente, en el fútbol se buscan resultados inmediatos porque da réditos, pero el fútbol de menores no lo da”, lamentó Ferrari, instando a los equipos a ver la formación como un negocio a futuro para poder vender jugadores al extranjero.

Al momento de buscar un modelo a seguir dentro del torneo local, el directivo no dudó en poner como ejemplo el trabajo de reestructuración que él mismo lideró hace poco en el cuadro de Ate. “Yo no creo en el resultadismo inmediato, mi ejemplo es la U. La sostenibilidad es lo que te dará el éxito posterior”, afirmó.

¿Cuánto de culpa tiene la FPF?

Los últimos años, las críticas han ido directamente hacia el trabajo que hace la actual gestión de la Federación Peruana de Fútbol, específicamente por toda la polémica que ronda a Agustín Lozano, que incluye investigaciones judiciales. Por ello, Jean Ferrari, no dudó en explicar que no es un problema que haya surgido con ellos.

“Esto no es de hoy, no es un problema que se originó por este torneo o porque hay prácticamente 10 extranjeros en un equipo. Es un problema que viene arrastrándose de hace mucho tiempo. No es por la gestión de Lozano. Nosotros hemos vivido en problemas mucho tiempo, el tema es saber cómo resolver un sistema que ha venido con una cantidad de deficiencias durante tantos años”, mencionó.

Para Ferrari, el ente rector del fútbol puede trazar el camino ideal, pero no puede obligar a las instituciones si estas no tienen voluntad real de cambio. “Hoy los clubes tienen que darse cuenta que hay que buscar mesas de diálogo, hacer planteamientos, plasmar ideas y trabajarlo con un año de anticipación”, detalló sobre la necesidad de planificar las normativas del campeonato en conjunto.

Finalmente, proyectó cómo será el trabajo a nivel de selecciones en esta nueva etapa, pidiendo mucha paciencia a toda la afición incondicional. “Yo creo que estos dos primeros años son para la formación, para empezar unas eliminatorias con un universo mucho más grande, con reducción de edad y poder ser sostenible en el tiempo”, concluyó.

