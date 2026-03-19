El fuego cruzado sigue tomando fuerza en el entorno del fútbol peruano, al punto de que ha llegado la problemática hasta los oídos de la Federación Peruana de Fútbol. Si bien, los protagonistas eran algunos clubes y la organización de la Liga 1, desde Videna no son ajenos a dar una opinión sobre ello. Fue así que Jean Ferrari salió al frente para pedir que haya respeto entre todos y que se busque acatar las normas de acuerdo a lo que el sistema lo determina. Toda esta ola de críticas y enfrentamientos en los escritorios nació a raíz de la sorpresiva modificación del reglamento y las recientes denuncias por discriminación en las tribunas.

Lejos de avivar las llamas de esta controversia que ensucia el campeonato, el directivo aprovechó su presencia en el aeropuerto, rumbo a la ceremonia del sorteo de la Copa Libertadores para intentar calmar las aguas y enviarle un mensaje muy directo a los dirigentes que hoy pelean mediáticamente en los tribunales.

Antes de entrar de lleno a la polémica local, el gerente se dio un tiempo para hablar sobre el enorme reto internacional que se les viene a los equipos peruanos en el continente. “El año pasado fue una muy buena presentación... Se ha dado un paso importante, entonces la idea es poder seguir creciendo, los resultados indican que se está avanzando”, indicó.

Jean Ferrari e el director general de fútbol de la FPF. (Crédito: Mario Zapata).

Ya metido en el escándalo de los supuestos actos de racismo que mancharon la última jornada, fue bastante claro sobre la firmeza que deben asumir las autoridades deportivas. “A veces son situaciones que suceden y que la Liga tiene que comenzar a poner mano dura. Las reglas están para cumplirse... no se trata de sacar ventaja para uno u otro lado”, manifestó.

Además, criticó duramente que las presiones generadas en las plataformas digitales estén dictando las decisiones de las cabezas de los clubes peruanos. “Esto también es parte de un folclore, donde los hinchas tienen opiniones porque hay redes... Los dirigentes no pueden actuar en función a lo que el hincha te indica o te obliga porque entonces no eres un buen dirigente”, sentenció sin filtros.

Cronología de los hechos: La batalla legal que emprende Universitario contra la LFPP. (Foto: Composición Depor)

¿Qué dijo sobre reclamos de Alianza Lima y de Universitario?

Sobre la guerra declarada que existe actualmente entre los eternos compadres, Alianza Lima y Universitario, el gerente lanzó una propuesta conciliadora para frenar de una vez por todas los ataques mediáticos. “Espero que pueda haber una mesa de diálogo y el presidente de la Liga 1 se pueda sentar con ambos administradores y se pongan las cosas claras encima de la mesa”, sugirió.

Finalmente, respecto al polémico cambio de reglas que detonó todo este caos, Ferrari le tiró la pelota a la organización del torneo, pero soltó un dato clave sobre la aprobación del documento. “Lo cierto es que ha sido aprobado por los clubes y ellos han sido los que han firmado... El momento de la notificación y publicación es un tema que lo tendrán que resolver”, concluyó, dejando en claro que las instituciones sabían lo que estaban firmando.

TE PUEDE INTERESAR