Este jueves 24 de agosto, Universitario de Deportes recibió una inesperada noticia. Y es que a través de un reportaje de Latina Noticias, se demostró cómo se rompieron lunas, se pintaron fachadas, entre otras cosas, a los alrededores del Estadio Monumental. Ante ello, Franco Vidal, alcalde de Ate, anunció que si no se tomaban las medidas preventivas para evitar que se repitan estos actos vandálicos, realizarán acciones en contra del club estudiantil. Eso sí, Jean Ferrari, administrador del club merengue, respondió a estas declaraciones del burgomaestre y aseguró que la institución respeta las normas.

“Sorprendidos con estas declaraciones desafortunadas. Respetamos lo que indican las autoridades. Lo que diga este señor sobre el tema de seguridad ciudadana, nos sorprende. Yo particularmente llamé (a Franco Vidal), pero no contesta el teléfono. Nosotros nos regimos a la ley, no vamos a permitir la arbitrariedad”, señaló el dirigente crema en una entrevista con RPP.

Jean Ferrari también aseguró que Universitario aprobó un plan de seguridad, el cual fue brindado por el Ministerio del Interior. “Nosotros aprobamos un plan de seguridad al MININTER. Ellos nos aprueban los planes de seguridad, nosotros coordinamos con la policía con la Municipalidad de Lima”, reveló.

Es necesario mencionar en la nota televisiva el alcalde de Ate señaló que planteó una propuesta a inicios de año, con el objetivo de que los “malos hinchas” no hagan desmanes por los alrededores del Estadio Monumental. No obstante, aún no han llegado a un punto final con la directiva merengue. “La medida drástica que vamos a tomar es que no se den más partidos en el estadio”, comentó en primera instancia.

Alcalde de Ate aclaró el tema para los hinchas

Luego de sus declaraciones públicas, muchos aficionados de Universitario de Deportes pensaron que el alcalde tenía definido cerrar el estadio por los problemas presentados en el reportaje. Sin embargo, el mismo burgomaestre se percató de estos comentarios y aclaró el tema a través de su cuenta oficial de Instagram.

Franco Vidal contestó -de forma contundente- a una publicación que sostenía que se iba a clausurar el coloso de Ate. “A todos esos tecleros de Instagram, no se va a cerrar el Monumental, lo que sí propongo es que se contraten buses para no perjudicar a todos los vecinos de los alrededores que no pueden ni salir de sus casas porque hay carros estacionados”, señaló este jueves.

La medida del burgomaestre es que estos buses sirvan para desplazar a los hinchas y también para que los asistentes a los partidos de la ‘U’ y otros eventos deportivos no obstruyan las calles y veredas de las casas con sus vehículos, lo que representa un fastidio para los residentes de la zona.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO