El presente de Universitario de Deportes denota un equilibrio en los últimos años a nivel dirigencial, lo cual también se ve influenciado en los resultados. Desde tienda crema, saben que existen algunos problemas por resolver; sin embargo, buscan obtener logros deportivos y uno de los encargados de solucionar esta situación es Jean Ferrari, administrador del club, quien contó cómo se ha ido desarrollando con el paso del tiempo. Además, el ex futbolista fue consultado si en algún momento busca llegar a ser presidente de la Federación de Fútbol (FPF).

“Yo no estoy apurado por la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol, no es una obsesión. Tengo la preparación y la experiencia de gestor deportivo y sé que en algún momento va a llegar, pero ahora mi objetivo es sanear a Universitario, en eso sí estoy apurado”, contó en el programa Fuera del Sistema.

Además Ferrari dio detalles de cómo se ha ido desarrollando su carrera con el paso del tiempo, partiendo desde Universitario como un trampolín para poder brindar distintas vivencias al público. Asimismo, mencionó que los cremas llevan “alrededor de 50 000 personas por partido”.

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes.

“He obtenido títulos en la Vallejo, en Universitario. La preparación de una persona para llegar a un sector tiene que conocerse al revés y al derecho. El sector fútbol está dentro del sector entretenimiento. Lo que tú generas son experiencias. Yo estoy preparado y lo he demostrado con Universitario porque brindamos eso”, agregó.

En el año 2019, Jean Ferrari asumió el rol de director deportivo de Universitario de Deportes. Su gestión se dio hasta el año 2020, cuando Gremco volvió a tomar poder del club y cambió de mando. Ya en 2021, el ex futbolista fue designado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) como administrador temporal.

“La situación la encontré de una manera catastrófica. Soy el administrador, la cabeza del club y el responsable de lo que pase. Estamos en un proceso de mejora. A mi me encantaría poder modernizar el Monumental. Siempre hay cosa que me gustaría seguir haciendo en favor del crecimiento de la institución. No solo son logros deportivos, también son crecimientos de infraestructura”, describió en el podcast.





¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes volverá a tener actividad cuando visite a Sport Huancayo, por la jornada 6 del Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el domingo 11 de agosto desde las 3:15 p.m., se disputará en el estadio Huancayo y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

El equipo crema es el vigente campeón del fútbol peruano. Está metido en la pelea por el título nacional de esta temporada y necesita dar un golpe de autoridad ganando de visita, por lo que está obligado a llevarse los tres puntos de Junín. En estos momentos, los merengues tienen 10 unidades y se ubican en el tercer puesto del Clausura, a dos puntos del líder Alianza Lima, que recibe el fin de semana a ADT.





