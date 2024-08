Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima, utilizó sus redes sociales para lanzar un fuerte mensaje contra la Comisión Displinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) por no aplicar sanciones contra los que protagonizaron la gesca en el final del partido entre Universitario de Deportes y Melgar, que se disputó en el Estadio Monumental de la UNSA el pasado 31 de julio por la fecha 4 del Torneo Clausura. Además, indicó que esta decisión genera un “favorecimiento inaceptable” y vulnera los reglamentos.

“La Comisión Disciplinaria presidida por Dr. Miguel Grau Quinteros no suspendió ni abrió proceso a involucrados en gresca Megar vs. ‘U’. Decisión de hoy genera un favorecimiento inaceptable Vulnera Art. 5 del Reglamento de Liga 1 y Art. 79 del Reglamento Unico de Justicia Deportiva”, publicó Tito Ordóñez, en X (antes Twitter).

Recordemos que el propio Ordóñez aseguró hace unos días que “la Comisión Disciplinaria presidida por Dr. Miguel Grau Quinteros, debió suspender preventivamente a los jugadores informados por gresca en Arequipa. De allí, determinar responsabilidad individual y aplicar sanciones. Que no hayan jugado no se computa, porque no están suspendidos”, comentó también en sus redes.

Tito Ordóñez habló sobre la Comisión Disciplinaria y lo sucedido en el U vs. Melgar. (Captura)

No hubo sanciones en el ‘U’ vs. Melgar

Después del altercado entre Universitario de Deportes y Melgar en la fecha 4 en el Estadio Monumental de la UNSA, ambos equipos esperaban el boletín final para conocer las sanciones. Aunque el árbitro Jesús Cartagena mencionó a los jugadores expulsados, solo uno fue registrado en el boletín posterior. Para la sexta fecha, se esperaba que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) ya hubiera decidido las sanciones, pero la CD-FPF alegó que la documentación presentada era “incompleta y contradictoria”, permitiendo a Universitario y Melgar contar con sus plantillas completas para el próximo encuentro.

En la quinta fecha, el único jugador suspendido tras el partido entre Universitario y Melgar fue Horacio Orzán, quien recibió una tarjeta roja. Para la jornada actual, Rodrigo Ureña es el único futbolista de Universitario que no está habilitado para el siguiente partido debido a su expulsión contra UTC. En el caso de Melgar, Leonel González es el único jugador sancionado, tras recibir una doble tarjeta amarilla.

Miguel Grau, presidente de la Comisión Disciplinaria, indicó a ‘RPP’ que los informes del árbitro y del delegado eran “incompletos y contradictorios”, lo que impide determinar claramente la responsabilidad de los jugadores en la pelea. La CD-FPF ha solicitado aclaraciones a la Federación Peruana de Fútbol para resolver el asunto lo más pronto posible.

Según ‘L1 MAX’, se habían identificado a jugadores de Universitario como Aamet Calderón, Yuriel Celi, Jorge Murrugarra y Aldo Corzo (por doble tarjeta amarilla), y de Melgar, Brian Blando, Pablo Lavandeira y Jefferson Cáceres. Alianza Lima pidió a las autoridades que actúen con rapidez y firmeza, y tanto Universitario como Melgar optaron por no incluir a los jugadores mencionados en la fecha 5 del Clausura, manteniendo casi completas sus plantillas para la sexta jornada, salvo Ureña y González.

¿Cuándo será el próximo partido de Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana, cuando reciba a ADT por la sexta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el sábado 10 de agosto desde las 8:15 p.m., se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Fanatiz y Zapping TV.





