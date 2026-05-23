Jesús Castillo, mediocampista de Alianza Lima, habló luego de la victoria por 3-0 ante Los Chankas y la obtención del Torneo Apertura, y destacó la entrega del plantel para conseguir un resultado que les permitió celebrar en Matute. El volante íntimo resaltó el compromiso del grupo durante toda la campaña y aseguró que el equipo nunca dejó de creer en el objetivo.

Además, Castillo volvió a ser una pieza importante en la volante blanquiazul, aportando equilibrio, recuperación y orden en el mediocampo. Su despliegue fue clave para sostener al equipo tanto en defensa como en salida, cumpliendo una labor silenciosa, pero fundamental en el esquema de Alianza Lima a lo largo del campeonato.

El mediocampista volvió a demostrar por qué se convirtió en uno de los jugadores más regulares del cuadro íntimo en este Apertura. Su capacidad para recuperar balones, cortar circuitos de juego y darle claridad a la primera salida permitió que el equipo mantuviera el control en los momentos más exigentes del partido. En varios encuentros del torneo, su presencia terminó siendo determinante para sostener el equilibrio colectivo.

“Muy feliz, creo que hoy se notó la unión del equipo, el trabajo. Estoy muy feliz con el triunfo porque pudimos obtener el Torneo Apertura, pero este grupo quiere seguir trabajando para poder lograr los objetivos que vienen más adelante”, comentó Castillo en un primer momento a Liga 1 Max.

Al ser consultado que tuvo este plantel de Alianza Lima para romper la racha negativa de Alianza Lima con respecto a no ganar torneos cortos. “Mucha humildad, mucho trabajo. Éramos conscientes que trabajando en silencio, haciendo cada uno lo que corresponde, podíamos alcanzar los objetivos”, agregó.

“A base de esfuerzo, sacrificio, de humildad este equipo se hizo fuerte. Hoy toca celebrar y este equipo quiere más. Ya estamos pensando en solo descansar hoy y poder buscar el triunfo en Cajamarca”, afirmó.

Finalmente, apuntó las virtudes del entrenador Pablo Guede para poder convencer a este grupo de jugadores de Alianza Lima. “Tiene la confianza del equipo, mucho trabajo y humildad, nos concientiza. Hemos agarrado la idea de querer ganar todo lo que se nos venga en adelante ”, sentenció.

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