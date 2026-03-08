El triunfo por 3-1 de Sporting Cristal sobre Alianza Atlético quedó en un segundo plano el último sábado 7 de marzo, luego de que Cristiano da Silva, lateral izquierdo del conjunto rimense, denunciara un presunto insulto racista de parte de Franco Coronel, delantero del cuadro sullanense. Aunque este hecho está bajo investigación por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF), Paulo Autuori reveló más detalles de lo sucedió en los minutos finales del encuentro en el Estadio Alberto Gallardo.

Como se pudo ver en las imágenes de la transmisión, todo esto ocurrió mientras los jugadores de Sporting Cristal festejaban el 3-1 anotado por Ian Wisdom. Sin embargo, la celebración quedó de lado cuando Cristiano da Silva se quejó ante el árbitro Daniel Ureta por un supuesto acto racista de Franco Coronel. La situación se agravó cuando los futbolistas de ambos clubes se enfrascaron en una gresca cerca cerca de la zona técnica, que derivó en la expulsión del entrenador visitante Federico Urcioli.

Paulo Autuori, director técnico de ‘SC’, comentó lo sucedido en conferencia de prensa y lamentó la reacción de la jueza de línea Diana Falcón Ruiz. “Más allá de ser un rival, es una persona. Lo que no puede pasar es que la jueza de línea diga que no importa (el presunto acto de racismo). Eso nos dio más bronca”, explicó, dando a entender que por esos sus jugadores reaccionaron airadamente desde el banquillo de suplentes.

Franco Coronel habría insultado a Cristiano da Silva en medio del partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético. (Foto: Alianza Atlético)

Durante la transmisión del partido, se pudo ver que Cristiano da Silva no se quedó tranquilo tras el pitazo final, ya que raudamente se dirigió hasta los camerinos de Alianza Atlético para buscar explicaciones de Franco Coronel. No obstante, el brasileño fue detenido por sus compañeros y algunos futbolistas del equipo visitante.

Del lado de Alianza Atlético, según se pudo leer en el comunicado que emitieron en horas de la noche, están en contra de cualquier acto racista o discriminatorio. No obstante, esperarán a lo que determinen las investigaciones de la CD-FPF. De confirmarse que Coronel cometió un acto racista, la gente de Sporting Cristal espera una drástica sanción.

Cristiano da Silva denunció un presunto acto racista en su contra. (Foto: Sporting Cristal)

El análisis de Paulo Autuori

En cuanto a lo futbolístico, Sporting Cristal se mostró sólido durante el partido y dominó gran parte del trámite, manejando la posesión con criterio y generando chances de peligro en la portería visitante. A diferencia de otros compromisos, esta vez los rimenses sí estuvieron finos frente a la portería rival y no padecieron más de la cuenta a pesar del descuento de Alianza Atlético, anotado precisamente por Franco Coronel.

En medio de la conferencia pospartido, Paulo Autuori aprovechó para elogiar el rendimiento de sus dirigidos y valorar las cosas positivas que mostraron en el Alberto Gallardo. No obstante, el experimentado estratega de quejó del poco criterio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) respecto a la programación de los partidos, considerando que los celestes recibirán a Carabobo FC el próximo miércoles, por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores.

“Una de las justificaciones para el aumento del cupo de extranjeros es que los equipos peruanos deben estar fortalecidos para los encuentros de CONMEBOL. Para el fútbol peruano las competencias internacionales son importantes, pero la Federación Peruana de Fútbol una vez más no muestra equidad”, afirmó.

Paulo Autuori es DT de Sporting Cristal desde mediados del 2025. (Foto: GEC)

En esa misma línea, Autuori lamentó la seguidilla de partidos que viene afrontando sus jugadores, algo que, según su opinión, ha mermado el físico de su plantel para poder afrontar dos torneos en simultáneo. “Es el séptimo partido en 21 días, cada tres días estamos jugando. No hay nada que lamentar, pero la FPF debe cuidar esto con antelación”, señaló.

“No debemos pedir, sino dar las facilidades. A los que están con saco y corbata no les importa esto. Dicen que los torneos internacionales son importantes para aumentar el cupo de extranjeros, pero no ayudan a los clubes. No hay lógica en eso y es algo que molesta”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR