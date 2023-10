Uno de los equipos portugueses más interesados en Grimaldo es Gil Vicente, una institución que ha establecido vínculos previos con los rimenses al cerrar la compra de Jesús Castillo hace algunos meses. No obstante, la competencia por fichar al extremo peruano no será sencilla, ya que varios otros clubes del mismo país también lo tienen en su radar. Actualmente, no hay una decisión definitiva, pero es casi seguro que el canterano rimense solo dejará La Florida a través de la venta de su pase.

Bajo este contexto, Depor Data ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de la posible adaptación de Joao Grimaldo a la Primeira Liga, el campeonato de fútbol más relevante en Portugal. Este análisis se fundamenta en las estadísticas y el desempeño que Grimaldo exhibió durante la pasada temporada, donde defendió los colores de Sporting Cristal en el plano local e internacional.

Hablan sus números

Los registros de Grimaldo en la Liga 1 de Perú y la Copa Libertadores demuestran que es un extremo con buenas cualidades ofensivas. En la Liga 1, Grimaldo marcó 6 goles y dio 4 asistencias en 31 partidos, lo que equivale a un gol o una asistencia cada 5,2 partidos. En la Copa Libertadores, Grimaldo marcó 1 gol y dio 2 asistencia en 6 partidos, lo que equivale a un gol o una asistencia cada tres partidos. Estos números demuestran que Grimaldo es un jugador que puede aportar goles y asistencias desde el extremo, lo que es una característica muy valorada en la Liga de Portugal.

Hoy en día, el fútbol europeo demanda que los jugadores sean completos, tanto en ataque como en defensa. En este sentido, Grimaldo también tiene buenas estadísticas defensivas. En el campeonato local, promedió 0,4 intercepciones y 0,6 tackles por partido, lo que equivale a un tackle cada 1,5 partidos y una intercepción cada 2,5 partidos. En la Copa Libertadores, sus números mejoraron, con 0,5 intercepciones y 0,7 tackles por partido, lo que equivale a un tackle cada 1,4 partidos y una intercepción cada 2 partidos.

En conclusión, la liga de Portugal sería un buen destino para que Joao Grimaldo tenga su primera experiencia fuera de Perú. Es una liga competitiva, pero no tan exigente como las grandes ligas europeas. Además, hay muchos clubes portugueses que juegan un fútbol ofensivo y de posesión, que se adapta al estilo de juego de Grimaldo. Por último, la liga portuguesa es un buen escaparate para que Grimaldo se muestre a los grandes clubes europeos.

Principales registros de Joao Grimaldo en 2023

Estadística # Goles 7 Asistencias 6 Disparos por partido 1.3 Disparos al arco por partido 0.5 Conversion de goles 13%

Razones de fondo

La Liga de Portugal sería una buena opción para Grimaldo por varias razones. En primer lugar, es una liga de nivel medio-alto, por lo que le permitiría seguir desarrollándose como jugador. En segundo lugar, es una liga ofensiva, por lo que se adaptaría al estilo de juego de Grimaldo. En tercer lugar, es una liga asequible para los clubes peruanos, por lo que sería una opción viable para el Sporting Cristal.

Grimaldo es un jugador con un gran potencial, y un traspaso a la Liga de Portugal le permitiría dar un paso adelante en su carrera. El jugador peruano tiene buenas cualidades ofensivas, y podría adaptarse bien al estilo de juego de la liga portuguesa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Liga de Portugal es una liga más exigente que la Liga 1 de Perú. Grimaldo tendría que adaptarse a un estilo de juego más físico y competitivo, y también tendría que enfrentarse a mejores jugadores.

Valor de mercado de Grimaldo

Según la última actualización de Transfermarkt, Joao Grimaldo tiene un valor de mercado de 1.3 millones de euros. Sin embargo, es importante destacar que este valor podría experimentar un incremento significativo hacia el cierre del año. En caso de que se concrete su transferencia al fútbol portugués, Grimaldo se posicionaría como una de las cinco mejores ventas de jóvenes talentos sudamericanos en el período comprendido entre 2022 y 2024.

Además, es importante resaltar que el precio de Joao Grimaldo ha experimentado un asombroso incremento del 73% en menos de cuatro meses (julio-setiembre). Este aumento en su valor lo consagra como el segundo jugador con el mayor valor de mercado en la Liga 1 y se ubica en la posición número 14 en todo Perú en términos de valoración. Estos logros subrayan el impacto y el auge de su carrera en 2023.

Últimos jóvenes sudamericanos que dieron el salto a Portugal

Nombre Edad País Club de procedencia Club Costo Enzo Fernández 21 Argentina River Plate Benfica 44,25 mill. € Gabriel Veron 19 Brasil Palmeiras Porto 10,34 mill. € Alan Varela 22 Argentina Boca Juniors Porto 8,00 mill. € Joao Victor 23 Brasil Corinthians Benfica 9,50 mill. € Rildo 22 Brasil Gremio Santa Clara 1,25 mill. € Jesús Castillo 22 Perú Sporting Cristal Gil Vicente 1,00 mill. €









