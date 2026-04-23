Jonathan Dos Santos sobre el momento que vive Universitario de Deportes. (Video: Linkeados / Foto: Universitario)
Jonathan Dos Santos sobre el momento que vive Universitario de Deportes. (Video: Linkeados / Foto: Universitario)

Jonathan Dos Santos, exdelantero de Universitario de Deportes, se refirió al presente del equipo merengue tras la salida de Javier Rabanal de la dirección técnica. El atacante, quien tuvo un paso por el cuadro crema en el año 2020, habló sobre la situación que vive el club y expresó su confianza en que el equipo podrá recuperarse en el torneo. Además, no dudó en referirse al encuentro que disputará su hijo, hoy en Nacional, frente al equipo crema por la jornada 3 de la Copa Libertadores.

Para el futbolista, los cambios en el banquillo suelen generar momentos de incertidumbre dentro de un plantel. Sin embargo, remarcó que en instituciones grandes como Universitario la respuesta debe ser inmediata, principalmente por la exigencia que existe tanto dentro como fuera del campo.

En ese sentido, Dos Santos recordó la importancia que tiene la unión del grupo en este tipo de situaciones. Según explicó, cuando los resultados no acompañan, el respaldo entre los jugadores y el trabajo diario son claves para poder salir adelante.

Universitario es un club grande y va a levantarse con trabajo y mucha unión de grupo”, comentó el delantero uruguayo al ser consultado sobre el momento que atraviesa el conjunto merengue tras los últimos cambios en el comando técnico.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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