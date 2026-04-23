El último miércoles 22 de abril, el partido entre Barcelona y Celta de Vigo estaba transcurriendo con total normalidad hasta el minuto 40. En ese preciso instante, un penal a favor de los culés lo cambió todo: Lamine Yamal se paró frente al portero Ionut Radu y marcó el 1-0 con la sutileza de siempre. Sin embargo, mientras sus compañeros se acercaban para felicitarlo, el delantero no pudo más y se tiró al gramado. Ese simple gesto paralizó a toda España, considerando que estamos a pocas semanas para el arranque del Mundial 2026.

La primera buena señal fue que Lamine Yamal pudo salir del gramado por sus propios medios, sin la necesidad de ser trasladado por la camilla. Así pues, este jueves se dio a conocer el parte médico del Barcelona, en donde se confirma lo más importante: el atacante de 18 años sí llegará a la Copa del Mundo en Norteamérica, pero para eso deberá perderse lo que resta de la temporada 2025-26.

La lesión que tiene Lamine se ubica en su bíceps femoral de la pierna izquierda, justo la que movió precio a su gol de penal contra el Celta de Vigo. “Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda”, se lee en el parte médico del conjunto azulgrana.

Para que su recuperación sea la opinión, Yamal cumplirá con un tratamiento conservación, pues no lo apurarán para que vuelva en esta temporada, sino para que esté al 100% en el Mundial. “El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”, añaden en el comunicado.

Lamine Yamal no terminará la temporada con el Barcelona. (Foto: Getty Images)

Sin la Champions League por delante ni la Copa del Rey, al Barça solo le restan seis partidos por LaLiga, entre ellos el clásico frente al Real Madrid en el Spotify Camp Nou. Más allá de lo importante que es Lamine Yamal para el equipo, en la interna no quieren arriesgarlo innecesariamente y prefieren que se recupere del todo. Esto, por supuesto, supone una buena noticia para la Selección de España.

No obstante, hay que considerar que el tiempo de inactividad podría ser crucial cuando Lamine vuelva a los terrenos de juego en pleno torneo. Para eso, el futbolista tendrá que hacer un reacondicionamiento especial para que el tiempo que estará sin jugar no lo afecte en demasía. Tiene 18 años y sabe que puede volver a su nivel fácilmente, pero siendo cauteloso ahora que está lesionado.

Con su baja confirmada, Yamal no estará disponible con el Barcelona para los partidos frente al Osasuna (V), Real Madrid (L), Alavés (V), Real Betis (L) y Valencia (V). Con 82 puntos y nueve de ventaja por encima de los dirigidos por Álvaro Arbeloa, todo parece dado para que los culés se lleven LaLiga; sin embargo, el clásico en el Camp Nou puede ser más que determinante.

En España, por otra parte, están alistando un partido amistoso frente a Perú en Puebla, el 8 de junio. Será el último cruce de la ‘Roja’ antes de su participación en la Copa del Mundo, donde ya esperan tener recuperado a Lamine Yamal. Recordemos que el seleccionado español está ubicado en el Grupo H: debutará contra Cabo Verde, luego de medirá con Arabia Saudita y finalmente enfrentará a Uruguay.

Lamine Yamal se alistará para disputar su primer Mundial con España. (Foto: Getty Images)

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