Los Chankas es el equipo sensación del Torneo Apertura de la mano de Walter Paolella, entrenador argentino que cumple su segunda temporada en el cuadro andahuaylino. Profesional en la Educación Física que se convirtió en entrenador de fútbol gracias a su esposa, hoy vive el momento más especial de su carrera y sueña con el primer título en la historia para un equipo que apenas afronta su tercer año en la Liga 1. Depor conversó con el argentino antes de la recta final del campeonato, donde se medirá cara a cara con Alianza Lima por la primera mitad de la gloria.

Walter, ¿cómo estás? Acaba de descender el Leicester City, que hace 10 años hizo historia y fue campeón de la Premier League. Una historia parecida puede escribir Los Chankas, que hoy está peleando el título del Apertura, algo nunca visto para una ciudad tan futbolera como Andahuaylas.

Bueno, lo que nos está pasando a nosotros hay que tratar de disfrutarlo. Saben muy bien que en el fútbol, en los torneos, son pocos los que llegan a estas posiciones durante el torneo. Ahora que estamos tenemos que tratar de disfrutarlo de la mejor forma.

Justo me decías antes de comenzar la entrevista que cambió todo el comando técnico del año pasado. Ustedes pierden el boleto a la Copa Sudamericana en la última fecha. ¿Eso fue clave para el momento que llevan ahora?

No, en absoluto, el año pasado no fue un golpe porque tuvimos que hacer una muy buena campaña, sumar muchos puntos en el Torneo Clausura, de hecho quedamos a falta de ocho minutos, Cienciano iba empatando y nosotros clasificábamos por puntos y al ellos ganar quedamos en igualdad de puntos y ellos clasificaron por mejor diferencia de gol. El cambio de cuerpo técnico es simplemente a que quienes estaban laburando conmigo el torneo pasado decidieron tomar otro rumbo y todo eso es aceptable. Este año volví a organizar un nuevo grupo de trabajo con gente que ya había trabajado, con otra no, y bueno, es el proceso que estamos haciendo desde inicio de año hasta ahora.

¿Es un presupuesto austero el de Los Chankas? Comparado con los demás equipos.

Yo creo que hay que separar muy bien lo económico de lo deportivo, muchas veces lo económico hay veces que es exagerado y hay veces que todo lo contrario; y desde lo deportivo este grupo de jugadores está demostrando que está a la altura de cualquier equipo y no es casualidad que hoy estén donde están. Si después vamos a quién gana más o quién gana menos, es otra cuestión muy distante de lo que es el rendimiento deportivo. Hoy nos toca estar en Chankas y por ahí el día de mañana pueden estar algunos de esos jugadores en otro lado, de hecho Adrián Quiroz integra la selección y un poco en base a lo que el técnico de la selección actual de Perú ha visto en este equipo.

De los jugadores que llegaron este año, ¿alguno te hacía especial ilusión?

No, en especial ninguno, yo creo que el equipo se armó primero con la base del año pasado y quedó más del 60-70 %, que creo que eso fue un acierto de la directiva y en este caso de mi persona, porque el año anterior, en el 2025, solamente habían quedado cuatro jugadores del ciclo del 2024. Entonces al equipo le costó encontrar ese engranaje al inicio, de hecho quien armó ese equipo, Jorge Vivaldo y Daniel Ferreyra, se dieron cuenta que le había costado en principio el adaptarse a la altura, adaptarse al juego, adaptarse a un montón de circunstancias y después, con el tiempo, ese grupo mismo que habían armado se fue adaptando y se logró un buen segundo torneo. Y la base de ese equipo es la que hoy está jugando en Los Chankas, los refuerzos que vinieron fueron a suplir los jugadores que dejaron las posiciones, Jarlín Quintero, Janio Pósito, Marlon Torres, Ospina, Kenyi Barrios, Guevara, todos esos jugadores que vinieron a suplir los jugadores que han dejado y que no han continuado en el club. Yo creo que el secreto está en la continuidad.

Walter Paolella llegó el año pasado a Los Chankas. (Foto: Los Chankas C y C)

Hay jugadores que están en un buen nivel, jugadores con largo paso en equipos de Liga 1 que en Chankas han mostrado un nivel que no habían mostrado en otros equipos. ¿Has trabajado mucho la parte mental, más allá de lo físico y futbolístico?

Mirá, no está de mi parte decirlo, yo creo que el mérito propio es de los jugadores, tal vez darse cuenta de que las oportunidades hay que aprovecharla, es el gran mérito de ellos. Sabemos que estamos en un club que por ahí nadie tenía en cuenta, pero es un club que se está afianzando en la Primera División, que eso es un objetivo primordial, sabemos lo difícil que era estar en Primera División, lo que le costó a este equipo llegar a Primera División, mantenerse, el primer año se logró eso, el segundo se logró y ya se aspiró un poquitito más, y este año la aspiración en principio era tratar de clasificar a una Copa Sudamericana. Hoy estamos en otra posición, si bien el torneo todavía no terminó en el Apertura, la posición que estamos nos invita a soñar y a pensar que podemos tener la posibilidad de estar peleando el título hasta la última fecha, y de hecho eso es lo que por ahí también motiva al rendimiento tan alto de todo el equipo.

Hay en una campaña, en una temporada, momentos y partidos donde un equipo se da cuenta que está para ese paso adelante, para lograr el objetivo, para campeonar, ¿el partido con la ‘U’ puede ser ese que a los jugadores y a ti también les demostró que pueden pelear el título?

Sí, ese puede haber sido uno, pero yo creo que el rendimiento parejo del equipo en todos los partidos es un poco lo que nos motiva a nosotros a pensar que tenemos que seguir por este camino, porque tampoco nos tenemos que desviar ni creernos que todavía logramos algo. Hemos logrado algo importante, mantenernos ahí arriba, mantener el invicto, jugar contra rivales de local y de visitantes de la misma forma y eso es meritorio, pero bueno, todavía faltan siete partidos para terminar el Apertura, siete finales. La primera la tenemos acá con Cienciano, equipo que también viene jugando muy bien, equipo que tiene aspiraciones como nosotros, que está jugando dos torneos, pero tiene un plantel muy bueno, pero siempre pensando en nosotros, no siendo egoísta, pero sí pensando en nosotros, porque lo más importante es lo que hagamos nosotros pensando en uno mismo y después, a partir de ahí, trabajar con los rivales.

¿Eres de ver redes sociales, de ver un poco qué dicen los hinchas? Imagino que no te sorprende que se hable más, por ejemplo, de Alianza, de la ‘U’ y no tanto de Chankas. Incluso algunos comentarios dicen que Los Chankas se va a caer con el paso de las fechas y hasta ahora no se cae.

Y es parte un poco de la prensa, es parte de la historia de los clubes, es parte de los clubes y lo que venden, la hinchada que tienen. Entonces hoy el periodismo, vos lo sabés muy bien, que necesita de público y ese público está direccionado a ciertos clubes y está bien porque es parte de esto. Veo redes sociales como cualquier persona, trato de no involucrarme o sentirme parte de las declaraciones porque un poco ellos lo que hacen es buscar esto, la polémica, qué dirá el técnico, qué dirán los jugadores, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo dentro de la cancha y ese creo que va a ser el mejor mensaje que digamos o que hagamos respecto a lo que se diga.

Tú sabes bien, Walter, que el puesto del entrenador es inestable, hasta ingrato a veces, porque pierdes 2 o 3 partidos y ya te están buscando reemplazantes, te están sacando. Mira que este año nada más ya van 10 técnicos que han salido en la Liga 1, más de la mitad. Mira Rabanal en la ‘U’: perdió dos partidos seguidos y lo sacaron. ¿Qué opinas?

Sí, es un poco ingrato en ese sentido, porque la inestabilidad te la da un resultado y que muchas veces no depende de lo que vos puedas hacer, en el sentido que vos no estás dentro de la cancha para jugar ese partido. Todo lo que uno puede hacer está en la previa, en el entrenamiento, en todo eso y después cuando llega la hora del partido podemos gesticular de afuera de la cancha, pero adentro nosotros lo único que podemos hacer es dar orden y que el jugador esté convencido de cumplirla, pero lo ingrato de esto es que podés trabajar bien, mal o regular, pero si el resultado es positivo te mantenés, si el resultado es negativo empieza lo que vos acabas de decir, el cuestionamiento y llegar a 10 técnicos en la fecha 11, o sea que cada fecha es un técnico que se va.

Javier Rabanal es el décimo entrenador en dejar su cargo este año en la Liga 1. (Foto: Universitario)

Claro y mira lo que pasó en la ‘U’ ahora. Por cierto, ¿a la ‘U’ lo ves todavía en la pelea o crees que Alianza y Cienciano son los rivales de Los Chankas por la distancia de puntos?

Matemáticamente puede, pero como viene el torneo y los equipos que estamos peleando arriba y que venimos sólidos y disputando este torneo, por ahí lo hace un poco alejado de eso, pero matemáticamente yo creo que la ‘U’ es un equipo llamado de los grandes y mientras ellos tengan esa posibilidad van a luchar hasta el final.

Y eres consciente Walter, más allá de que es partido a partido, que van a tener en su momento que ir a Matute a jugar con Alianza y que ese partido va a definir seguramente la suerte del campeonato, de visita en una cancha difícil con un rival que viene de meter ocho goles.

Sí, conciencia hay que tener siempre, en especial en el momento que estamos. Ese partido va a llegar y vamos a tener que enfrentarlo de la forma que estamos enfrentando a todos los rivales, con mucha responsabilidad, con mucha disciplina y en especial respetando y haciéndonos respetar, eso es lo fundamental.

¿Tu familia está acá o está en Argentina?

No, mi señora, bueno ella algunas veces viene acá a Perú por su trabajo, como te dije antes ella es abogada y especialista en derechos del deporte y bueno, tiene trabajo en Argentina y en otros lados, pero ahora está allá en Rosario, Santa Fe.

¿Hijos?

No, casi 30 años de casado, pero todavía no hemos tenido esa dicha.

¿Y cómo es esa relación de fútbol con tu esposa? ¿Es mucho de fútbol? ¿Es mucho de mandarte un mensaje antes de un partido, deseándote suerte?

Es mucho de fútbol, ve bien al fútbol. Realmente hay cosas que ella ve y que me sorprenden. Toda una vida al lado mío y yo al lado de ella y me acuerdo de que yo trabajaba, bueno ella fue la impulsora de que yo sea técnico. Yo soy profesor de educación física, especializado en fútbol, empecé a trabajar en el fútbol y ella por el año 2004 me empezó a decir que yo tenía que ser técnico y yo le decía que no; bueno, antes el preparador físico era solamente preparador físico y el técnico era solamente técnico. Hoy eso se ha fusionado un poco más, ya varios preparadores físicos son técnicos y entienden lo que es la preparación física. Bueno ella me insistió, eran discusiones normales, hasta que me convenció y me hizo técnico y bueno, si hoy estoy como técnico en Los Chankas es responsabilidad pura de ella.

¿Y va a venir para la recta final del torneo?

Obviamente sí va a venir y si tenés la oportunidad sería bueno que la conozcas, porque cuando hables con ella de fútbol, nosotros vivimos muchos años en México y ella trabajó muchos años en Televisa y en el área de deporte y realmente interpreta y ve el fútbol de una forma que sorprende.

¿Le has prometido algo si hay un título de por medio?

No, todavía no. Yo creo que la mejor promesa que uno se pueda hacer es a través de la unión, de estar juntos, de comulgar esto del amor a distancia, que en algún momento se torna difícil, pero bueno, esa frase que dice que la distancia se separa, yo considero que no es así porque la vivo en carne propia. Es difícil, no es fácil, pero bueno, uno tiene que vivir de esta profesión, ella tiene que vivir de su profesión y hay veces que nos ha tocado, como en este momento, estar separados por los trabajos, pero también tratamos de estar juntos en algún momento y en el momento que estemos juntos disfrutamos.

Los Chankas le han ganado a Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Melgar, entre los equipos más fuertes, este año. (Foto: ITEA)

Por lo que siento al conversar contigo, que eres un hombre de fútbol, un trabajador del fútbol, esta situación en Los Chankas, buscando ese objetivo de un título, ¿puede ser el momento más especial de tu carrera?

Sí, he tenido un momento muy especial en varios lados, pero siempre cada vivencia nueva termina siendo especial, por las circunstancias, por el lugar, por el club, por la gente, es un club que se está iniciando pero pensando en mantenerse a futuro, ahora nos toca estar viviendo esta situación que para el club, ni para nosotros era decir, bueno, a principio del año vas a estar peleando el título y vas a ser invicto, realmente decir que sí era soberbia y no es así, pero bueno, ahora lo tenemos que tratar de disfrutar de la mejor forma y afrontarlo también de la mejor forma, que eso es parte de este proceso que tenemos y estar en la historia o quedar en la historia de un club logrando un objetivo tan grande para el club, que sería el primero y muy especial.

Ahora, Andahuaylas es una ciudad muy futbolera. Debes ser toda una celebridad por allá.

Sí, es muy futbolera, realmente sorprende porque futbolera en el sentido que es muy hincha de Los Chankas, pero una gente muy respetuosa, saluda mucho, con respeto, está muy metida en lo que es el equipo. Los banderazos se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, no han dejado de hacerse, la gente apoya, realmente apoya, obviamente que quiere que siempre ganemos, pero eso es parte del hincha, es parte de la pasión y contra eso uno no puede hacer nada, porque es así, así lo sienten, pero después es una ciudad que te permite andar tranquilo, te permite charlar con la gente, no hay más que un pedido de ganar un partido, pero lo están viviendo de esa forma. Creo que todavía no están tan conscientes de lo que podemos lograr, pero bueno, mejor así.

¿Y te dejan pagar la cuenta o no?

Sí, hay que pagar la cuenta siempre, pero hay muchas invitaciones, siempre hay alguna invitación de gente muy querida acá, y eso es bueno, hay gente muy abierta a eso y eso realmente a uno lo hace sentir en casa.

Para cerrar, Walter, háblame de Quiroz, porque es un hallazgo prácticamente del club. Tener un convocado a la Selección Peruana de Los Chankas es bastante, es un gran mérito, pero imagino también tienes ese riesgo de que para el Clausura se pueda ir.

Bueno, Adrián ya desde el año pasado que está en el club, es un chico muy humilde, muy trabajador, muy consciente de la realidad que está viviendo, y creo que esa realidad él la fue buscando. En cada entrenamiento, es un chico que siempre muy presto a escuchar consejos, en su momento se utilizaban en una formación 4-2-3-1, una especie de enlace, y él jugaba de espalda al arco, y por ahí su mejor panorama es jugando de frente, y lo entendió, y empezó a desarrollarlo, físicamente él es de mucho despliegue, talentoso, y con mucho despliegue físico que lo hace un poco distinto. Muchas veces relacionamos al jugador talentoso con el jugador que no corre, y es todo lo contrario, tiene buena pegada de zurda, tiene las características de un jugador de selección, y de hecho lo que ha logrado, lo ha logrado por mérito propio, nosotros lo que hicimos es darle un montón de herramientas, y él la supo capitalizar, y hoy por eso está ahí. Y si se va, que sea en beneficio de él, de su familia, y que sea para progresar, porque en definitiva lo que va a hacer es a otro club, que se siga afianzando, no solo en ese club nuevo, o en Chankas, sino en la selección.

Pero, así sea en broma, ¿no le has pedido que no se vaya?

Él tiene contrato por dos años en el club, y obviamente que después, cuando se anime algún club a charlar, lo hagan con la directiva, y ya ahí los directivos serán un poco los que tomen la decisión final, porque verán el beneficio del club. Si él se va, hay un ingreso de dinero, pero bueno, es parte del fútbol, es parte del progreso, y hay veces que contra eso uno no puede luchar, y no tiene que sentirse satisfecho de haber estado en ese proceso.

Adrián Quiroz es la figura de Los Chankas y ya debutó en la Selección Peruana. (Foto: FPF)

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