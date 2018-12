Jorge Cazulo es sinónimo de entrega y alegría en Sporting Cristal. El uruguayo, que juega como peruano desde el 2017, es uno de los más querido por los hinchas y no por gusto: con el de ayer ya suma cuatro campeonatos nacionales con la escuadra cervecera.

A pesar de todo esto, el ex César Vallejo continúa humilde y aseguró que no le interesa ser llamado ídolo, sino que lo que él quiere ese seguir sumando campeonatos.

"Esta cuestión de ser ídolo no me interesa, siento orgullo porque me siento parte de la familia de Sporting Cristal como muchos exfutbolistas que pasaron por el club e hicieron grande su historia. Estoy satisfecho de haber podido aportar en lo mío y ojalá las futuras generaciones vean nuestro camino como una fuente de inspiración", declaró en Fox Sports.

"Pudimos cerrar un año brillante que seguramente será recordado por toda la gente por la forma cómo jugamos y la manera en la que se consiguió el campeonato, además del rival al que enfrentamos en la final. Por suerte, pudimos definir todo a favor nuestro", complementó.

Jorge Cazulo tiene contrato con Sporting Cristal hasta el 2020 y seguramente después de ahí decidirá si la celeste será la última camiseta de su carrera. El 'Piqui' por lo pronto, se enfocará en celebrar y en buscar aún más títulos.