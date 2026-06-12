Universitario de Deportes atraviesa por una difícil situación, que se agudizó con la eliminación en fase de grupos de la Copa Libertatdores y quedar fuera de la pelea por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Las apuestas de la dirigencia crema desde el comando técnico no han resultado, desde la salida del experimentado entrenador uruguayo Jorge Fossati.

Precisamente este último, quien actualmente dirige a Liverpool de la Primera División de su país, se tomó una pausa a sus actividades para comentar sobre el presente crema, y hasta se animó a dar unos consejos a la plana mayor del club, para que el hincha de la ‘U’ vuelva a celebrar.

“De ese periodo quedan conclusiones y experiencias. Y eso, insisto, no importa si saliste primero, segundo, quinto o lo que sea. No es que los resultados no importen en el fútbol profesional, claro que importan, y mucho, pero a lo que voy es que los partidos no se analizan únicamente desde el resultado, como lo he dicho mil veces”, dijo en declaraciones al programa Campeonísimo.

“En virtud de ese análisis que hagan las autoridades del club, el director de fútbol y el actual cuerpo técnico, habrá que corregir lo que consideren que no se hizo bien y apuntar a que Universitario vuelva a tener una presentación acorde con lo que representa el club en el fútbol peruano durante la segunda parte del año. Y, por supuesto, no sería nada milagroso revertir esta situación, porque no es tan diferente a la que vivimos en el 2023, cuando terminó el Apertura”, añadió Fossati.

Como se recuerda, pese a su exitoso paso por la institución centenaria, Fossati no se fue en los mejores términos, pues tras su salida se dieron algunas declaraciones por parte de la administración de la ‘U’ que justificó su no renovación en ciertas exigencias por parte del longevo estratega.

Estas, según versiones de la institución, pasaban por el tema económico (habría solicitado el doble de su sueldo de 2025 para renovar esta temporada), aunque esto fue desmentido de inmediato por el propio Fossati, quien se mostró muy mortificado por estos comentarios que afectan a su imagen y posibles repercusiones con el hincha crema.

Fossati fue campeón nacional con Universitario en el histórico título de 2023 en Matute ante Alianza Lima, luego, tras iniciar la temporada 2024, decidió aceptar la propuesta de la FPF y asumió la dirección técnica de la selección peruana. Posteriormente, regresó al club en 2025 y fue nuevamente campeón nacional, sin necesidad de jugar playoffs.

Por tal motivo, su salida para esta temporada llamó poderosamente la atención, y la dirigencia del club apostó por contratar al entrenador español Javier Rabanal, quien llegaba con un importante cartel, tars ser campeón en Ecuador con Independiente del Valle. Este último, como se sabe, apenas duró unos meses por no cumplir con las expectativas.

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