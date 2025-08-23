El último viernes, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura, Juan Pablo II College y Cusco FC igualaron sin goles en Chongoyape. El resultado hubiera pasado a la anécdota, de no ser por las decisiones arbitrales del colegiado Michael Espinoza, quien expulsó a dos futbolistas del conjunto cusqueño en base a argumentos cuestionables, generando un sabor amargo en Miguel Rondelli.

El director técnico de Cusco FC, tras el pitazo final, desató toda su ira en conferencia de prensa y no solo ‘disparó’ fuerte contra el arbitraje en la Liga 1, sino también contra los periodistas locales que lo confrontaron cuando intentó exponer su queja. El argentino no aguantó que uno de ellos le pidiera pruebas y salió con la pierna en alto.

“No necesitas desgarrarte las vestiduras para describir a Juan Pablo II (...) Lo que estoy diciendo es que nosotros nos sentimos perjudicados. Usted, puede sentirse como quiera. ¿Yo no tengo derecho a sentirme perjudicado? ¿Tengo que tener pruebas para sentirme perjudicado?”, comentó.

Fueron dos las acciones en cuestión. La primera, la expulsión de Óscar Gamarra a los 17′ del primer tiempo, luego de que este cortara una acción manifiesta de gol con la mano, evitando que el pase de Nahuel Rodríguez llegue a Álvaro Roja. Aunque en primera instancia Michael Espinoza lo amonestó, tras ir al VAR cambió su decisión y le mostró la tarjeta roja.

La segunda jugada que generó el enojo de Miguel Rondelli ocurrió a los 56′ de la etapa complementaria, cuando Alex Custodio fue expulsado por doble amarilla, dejando a Cusco FC con nueve hombres. La primera amonestación fue por una dudosa falta sobre Arón Sánchez, mientras que la que derivó en su expulsión fue por cortar una acción de Cristian Tizón.

Expulsión a Carlos Gamarra, jugador de Cusco FC, por evitar ocasión manifiesta de gol ante Juan Pablo II. (Video: L1 MAX)

En su reclamo, Rondelli recordó que durante toda la semana se estuvo hablando sobre algunas polémicas arbitrales en el partido entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo, donde se hizo foco en un gol anulado a Alex Valera y a una posible expulsión a Hugo Ancajima. En ese sentido, al DT de 47 años no le gustó que cuestionaran sus quejas.

“Durante la semana pasada, se pasaron hablando en todos los programas de televisión durante 70 horas, de si el gol no era gol, de si la expulsión de (Hugo) Ancajima. Está perfecto que se hable, porque esto es debatible”, afirmó en un intercambio de palabras con un periodista de Chiclayo.

Finalmente, Miguel Rondelli cerró su inversión haciéndose cargo de sus palabras. “Yo digo que para mí, hoy me siento perjudicado. Tengo todo el derecho de sentirme perjudicado. Entonces, no me diga: ‘¿usted tiene pruebas?’ ¿En qué me apuran? No entiendo. Yo tengo derecho a decir lo que yo quiera y respondo por lo que yo digo”, aseveró.

Expulsión a Alex Custodio, jugador de Cusco FC, por doble tarjeta amarilla ante Juan Pablo II. (Video: L1 MAX)

¿Cuándo volverá a jugar Cusco FC?

Luego de empatar sin goles con Juan Pablo II College, Cusco FC volverá a tener actividad dentro de tres semanas cuando reciba a Sporting Cristal, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 14 de septiembre desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web

