El año 2025 de Sporting Cristal ha pasado por muchas irregularidades en cuanto a resultados y ello se ve reflejado en la tabla de posiciones. Los celestes son sextos en el Torneo Clausura y en el Acumulado de la Liga 1 son quintos. Por esta razón, necesitan ganar para acceder a la pelea por jugar Copa Libertadores en 2026. Jorge Soto, miembro del comando técnico de Paulo Autuori (actual DT), dio algunos detalles sobre el presente de los rimenses.

“Habíamos practicado bien para el partido del día de hoy (ante Universitario de Deportes), ahora estamos preparándonos para el partido en Cusco el domingo ante Garcilaso. Ya de ahí se vienen partidos importantes, vamos paso por paso, Garcilaso es un rival muy difícil”, mencionó en diálogo con Radio Ovación.

Soto también fue parte del comando técnico de Guillermo Farré a inicios de temporada. El DT argentino fue cesado por malos resultados y en su reemplazo llegó Paulo Autuori desde el mes de mayo. Meses después de este arribo, el popular ‘Camello’ describió cómo es el trabajo con el estratega brasileño.

“Con Paulo se hace muy fácil trabajar porque tiene la experiencia que tiene, el trabajo que tiene, le habla mucho al jugador. Me está ayudando, sabemos las condiciones que tiene” apuntó Jorge quien dirigió de manera interina dos partidos en el mes de abril, producto de la salida de Farré.

A pocas fechas de terminar el campeonato nacional, Jorge Soto aprovechó también para describir la situación del equipo en la tabla de posiciones y hacer una autocrítica de la temporada. Los celestes no dependen de sí mismos para ganar el Torneo Clausura, situación que complica más sus chances.

“Hemos tenido altibajos y eso nos está costando, ojalá en estos últimos partidos mejoremos. La interna del club está muy bien, estamos trabajando cada día mejor, ojalá el partido del domingo sea ganable porque estamos bajos en la tabla de posiciones”, contó.

Además, agregó: “Queremos terminar bien esta campaña de 2025 y pensar en el 2026, todavía no sabemos en qué posición vamos a terminar este año y cuándo va a comenzar el torneo del próximo año. Ojalá en estas fechas que faltan mejoremos y clasifiquemos a un torneo internacional”.

El mensaje a Universitario de Deportes

Jorge Soto también habló sobre la reprogramación del Sporting Cristal vs. Universitario. En primera instancia, el choque se iba a disputar el miércoles 15 de octubre, pero por la crisis política del país se jugará el jueves 23. Para el exfutbolista, este tipo de partidos siempre tienen un plus.

“Es un gran equipo, está haciendo bien las cosas hace 3 años, tienen la posibilidad de campeonar pero son clásicos rivales, sabemos cómo se juegan estos partidos y ojalá el jueves demostremos que tenemos la capacidad de ganarlo pero primero tenemos el partido del domingo”, argumentó.

