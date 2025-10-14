Tras revelarse el interés de Alianza Lima por Luis Advíncula, desde Argentina confirmaron que Boca Juniors ya puso la principal condición para llegar a un acuerdo. Según el periodista de Radio Buenos Aires, Luis Fregossi, el ‘Xeneize’ le comunicó al cuadro íntimo que el monto a pagar por el pase del ‘Rayo’ es de 1.5 millones de dólares.
¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?
Luego de perder por 2-1 a manos de Alianza Universidad y descansar unos cuantos días por el receso por la fecha FIFA, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Sport Boys, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para este jueves 16 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.
