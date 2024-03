Cuándo había pichanga en el barrio, ¿quién de los tres era la figurita, Jorge, Giancarlo o tú?

Jorge, yo era rústico, el abuelo me decía ‘Chacra’, porque era malo, malo, pero yo tenía corazón para jugar. El ‘Oreja’ [Jorge] técnicamente era superior, pero yo tenía corazón. Mi abuelo me decía tú eres ‘Chacra’, eres malo, tú nunca vas a jugar fútbol, pero yo te voy a llevar y me llevaba. Era el abuelo ‘traidor’ [por ser hincha de Alianza], porque mi papá y mi mamá son de la ‘U’; el abuelo ganó, yo soy hincha de Alianza.

¿Nunca quisiste probarte en la ‘U’?

No nunca, vivíamos al frente del estadio de Alianza, en la tribuna sur, éramos Matute. Fui a probarme a Alianza, fuimos con Jorge, no pasamos la prueba. De ahí en un campeonato interbarrio me jalaron a Municipal.

Tu jugabas de contención, ¿cómo así te bajaron a defensa?

Hubo un partido, Cienciano vs Alianza del 93′, donde Wilmar [Valencia] no va y el ‘profe’ Arrué me puso de central; Wilmar vuelve y yo regreso a la contención. Luego Wilmar se va al Blooming y ahí Arrué me pone de central junto a Frank Ruiz.

Esa forma tuya de pegarle al balón con el empeine…

Yo lo practicaba, me lo enseñó ‘Panadero’ Díaz, yo jugué con él en el Muni. Yo lo tenía al ‘tío’ dentro de un cuadro. Tengo una anécdota con él, estábamos jugando contra la ‘U’ en el Nacional, tiraron una pelota, me resbaló y nos hacen el gol y nos empatan. El ‘tío’ entró al camerino y me dijo ‘levanta el zapato, que era de goma, y me metió un cachetadón’. “Tienes que usar toperoles”, me dijo. Me regaló unos zapatos toperoles y desde ahí toda la vida.

Cuando llegas a Alianza, ¿cómo fue?

Bien, ya los conocía a todos, ya los había enfrentado a todos y estaba con varios en la selección, fue más fácil, y como todos éramos contemporáneos. Ahí se fortalece mi amistad con Jayo, con ‘Kanko’ [Rodríguez], se formó un lindo grupo, todos nos íbamos juntos.

¿Cómo fue tu relación con la hinchada de Alianza?

Yo llegó a suplir a Juan [Reynoso], era difícil. Mi abuelo me decía ‘como tú eres ‘Chacra’, no te vengas a pulir, tú agarra y rechaza, tienes que ganarte a la hinchada’.

¿Como era la relación con Jorge cuando se iban a enfrentar en un partido?

No nos hablábamos previo a la semana del partido. Mi mamá nos decía para almorzar y Jorge no bajaba a comer hasta que yo no terminara, después recién bajaba. No nos hablábamos, era real la bronca, incluso como capitanes no nos dábamos ni la mano. Lo que pasa es que una fecha antes de que nos enfrentáramos, siempre apostábamos una parrilla para toda la familia, y éramos como 50, y él era renegón y piconazo. Un día que tuvimos una bronca en un Alianza vs. Cristal, nos mentamos la madre y en casa nuestra mamá nos pegó con un cucharón y santo remedio desde ahí no nos peleamos más en los partidos.

¿Cómo tirabas los penales?

Abajo al lado derecho del arquero. Lo que pasa es que yo practicaba con Roverano. Él ponía en el arco un palo y una estaca y por ese espacio tenía que pasar, él me decía que por ahí tenía que pasar, que los arqueros no llegaban. Me decía que practicara, porque la pelota era más rápida que ellos, y ahí fuerte. Solo fallé una vez con ‘Chiquito’ Flores que dudé en el último paso y una en la Copa América contra México. Me ha tocado patear penales bravos en los últimos minutos, el penal más difícil que he pateado fue en Sullana, lo pateé a los 95′.

¿Cuándo se fue la ‘Foquita’ a Europa ya le veías con potencial?

Cuando se fue la ‘Foca’ nos quedamos sin delantero. A los 17 años ya lo veía bueno. Nosotros estábamos concentrados y ellos [los juveniles] jugaban en la auxiliar y en la delantera estaban él y Paolo [Guerrero]. Para que salga un Jefferson y un Paolo tienen que pasar muchos años, han sido los mejores. Lo que jugaban esos dos, eran bravos.

¿A quién te costó marcar?

A ‘Kukín’. Con Jayo decíamos ‘era el mejor ‘10′ que hemos visto en una cancha’. ‘Kukín’ era bravo, tú lo ibas a marcar y ya te ponía la pelota al otro lado, es el mejor 10 que he visto.

¿De los bravos del fútbol, ¿contra quién te enfrentaste?

Con Batistuta, Verón, con Cabañas, con Zamorano, el ‘Kily’ González, el ‘Tanque’ Hurtado. Ahí Batistuta jugaba con dos canilleras, una atrás y otra adelante, pero igual le pegábamos. De ahí, el más hablador era Zamorano, un día me dijo ‘¿tú, dónde juegas’? Puebla, le dije. ‘¿Dónde queda eso?’, me contestó. ‘Yo juego en un equipo blanco allá en España’, me dijo. ‘Sí, en el Real Madrid’, le dije. ‘¿Quién te conoce?’, me dijo. ‘Está bien, tú jugarás en el Madrid, goleador y todo, pero eres indio’, le dije. Se me salió el barrio. El ‘Cholo’ Simeone también era bravo, hablaba todo el partido. En contra de Ruggeri, también, otro bravo. Ya cuando uno los conoce, son distintos a como son en la cancha, unos caballeros.

¿Quién es el más cabulero con el que has compartido plantel?

Gustavo Costas era bravo, el más cabulero de todos. Un día, jugábamos clásicos y mis hijas iban temprano al estadio y se metían a la piscina, ese partido lo ganamos. Al siguiente partido de local, Gustavo me dice ‘¿dónde están tus hijas?’. No tenían ropa de baño y me dijo que vaya a comprarles a Gamarra. Mis hijas se metieron a la piscina y ganamos, y así las tenía. Mi hijo un día fue también a la concentración, lo llevé y ganamos el partido. Al siguiente partido, no llevo a mi hijo y Costas preguntaba por él. ‘Anda tráelo sino mañana no juegas’, me dijo. Tuve que regresar y llevar a mi hijo de nuevo. Otra, en la zona técnica, no podía ver papelitos, tenía que estar todo limpio.

Este año quieres que campeone Alianza porque es Alianza o porque es el centenario de la ‘U’…

Quiero que campeone Alianza, para que cag... a la ‘U’ también. Alianza fue el primer campeón en el año de su centenario, luego fue Pachuca y después Melgar, ni el Real Madrid campeonó en su centenario. El campeonato está parejo, entre los tres grandes, creo que el que saque mayor puntaje en la altura va a campeonar. Son nueve partidos en la altura, es bravo.





