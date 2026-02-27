El fútbol uruguayo le abrió oficialmente las puertas a una de las jóvenes promesas de nuestro balompié. El delantero peruano Juan Pablo Goicochea vivió un momento muy especial en su carrera al hacer su esperado debut con la camiseta del Defensor Sporting, en un duelo válido por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Sin embargo, la alegría no pudo ser completa para el exjugador de Alianza Lima, ya que su equipo no logró sumar puntos y terminó cayendo por la mínima diferencia frente al duro Montevideo City Torque, en un partido bastante friccionado que se disputó sobre el césped del mítico Estadio Centenario.

Este tropiezo significa la primera derrota de la temporada para el cuadro violeta, que lamentablemente perdió su invicto y cayó hasta la cuarta posición de la tabla general con siete unidades. A pesar de este duro golpe en el desarrollo del encuentro, el comando técnico decidió darle rodaje al atacante nacional en la etapa complementaria para intentar cambiar la historia.

El único tanto de este compromiso llegó muy rápido, a los 10 minutos del primer tiempo, gracias a una buena definición del delantero uruguayo Nahuel Da Silva. Aunque el autor del gol se fue expulsado con tarjeta roja directa en el segundo tiempo, dejando a su equipo con diez hombres, los dueños de casa supieron aguantar bien la ventaja.

Defensor Sporting cayó 0-1 frente a Montevideo City Torque por la liga Uruguaya. (Foto: @defensorsp)

Al ver que el tiempo se agotaba y necesitaban peso ofensivo, exactamente a los 66 minutos, el técnico de Defensor Sporting movió su banco y mandó a la cancha a Goicochea. Lamentablemente, el ingreso del peruano y sus compañeros no surgió el efecto deseado porque el rival replegó totalmente sus líneas hasta el pitazo final.

Más allá de este amargo estreno en la liga uruguaya, el atacante nacional se encuentra viviendo un gran presente a nivel personal. Hace apenas unos días, en una entrevista exclusiva con el programa Denganche, el popular ‘Goico’ reflexionó sobre su corto pero intenso paso por la Liga Profesional Argentina vistiendo los colores de Platense.

En esa charla, reconoció que esa primera experiencia internacional le sirvió muchísimo para madurar de golpe. “He crecido muchísimo desde que me fui de Perú. Me he dado cuenta de lo que realmente es el nivel competitivo internacional. La diferencia es grande”, confesó el jugador.

Juan Pablo Goicochea no pudo sumar tantos minutos en Platense. (Foto: Platense)

Aunque no tuvo los minutos ni las oportunidades que esperaba en Argentina, rescató lo positivo de su gran evolución deportiva. “No logré lo que tenía pensado en lo futbolístico, pero me ayudaron un montón en lo físico. Aumenté masa muscular y hoy me siento más rápido y potente”, agregó con mucha seguridad.

Finalmente, Goicochea dejó en claro que hoy es feliz en Uruguay y buscará su revancha este sábado 7 de marzo ante Central Español. “Siento que es el lugar donde tengo que estar... Me consideran, me trabajan y me usan en los entrenamientos. Eso me da mucha confianza”, concluyó motivado para lo que viene.

