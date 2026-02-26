La ausencia de Kevin Quevedo en este arranque de temporada con Alianza Lima había generado muchas dudas entre los hinchas, sobre todo porque fue clave el año pasado marcando goles importantes. Sin embargo, lo que parecía ser un tema netamente deportivo terminó convirtiéndose en un fuerte escándalo mediático. Todo estalló cuando el exfutbolista Reimond Manco soltó un rumor sobre una supuesta falta de compromiso del atacante. Esto provocó una dura respuesta del jugador en redes sociales y obligó al técnico Pablo Guede a salir al frente para limpiar la imagen de su pupilo y contar la verdadera historia.

Este cruce de palabras calentó el ambiente en La Victoria justo en la previa del duelo contra Sport Boys. El rumor de una posible falta de disciplina amenazaba con romper la tranquilidad del grupo que busca salir de su mala racha, por lo que era urgente apagar el incendio rápido antes de que afectara más al jugador.

La polémica comenzó en el programa digital ‘A la cama con Rei’. Allí, Manco aseguró tener el motivo real de la ausencia de Quevedo en la lista de convocados. “Estaba incluido, pero lo excluyeron porque llegó tarde al entrenamiento”, afirmó el exjugador íntimo, encendiendo las alarmas.

Kevin Quevedo rompe el silencio y responde tajantemente a Reimond Manco sobre su no convocatoria en Alianza Lima: “Payaso”. (Foto: Alianza Lima- Magaly Medina YouTube)

Estas palabras no cayeron nada bien en el atacante blanquiazul, quien usó su cuenta de Instagram para defenderse de inmediato. Primero ironizó con la frase “tengo información” usando emojis de risa, para luego lanzar un fuerte mensaje: “Payaso de m...”, dejando claro su total enojo.

Ante esta dura respuesta, Manco tuvo que dar marcha atrás en su mismo podcast y pedirle perdón públicamente al jugador. “En este caso no tengo cómo verificar la información de que llegaste tarde y por eso te sacaron... hay que verificar el tema”, confesó bastante arrepentido.

El respaldo de Pablo Guede

Para cerrar el tema por completo, el técnico Pablo Guede aprovechó una entrevista en ‘Modo Fútbol’ para respaldar a su futbolista. El estratega argentino se mostró muy fastidiado con los chismes malintencionados y aclaró cuál es la verdadera situación del extremo en el club.

Guede fue tajante al desmentir cualquier acto de irresponsabilidad por parte del atacante durante las prácticas. “Kevin Quevedo no me llegó tarde NUNCA. Nunca hizo una indisciplina conmigo, JAMÁS. Él y yo sabemos por qué no juega aún”, declaró con mucha firmeza el entrenador.

Finalmente, el DT explicó que el motivo de su ausencia es netamente de preparación física y se solidarizó con él. “Él no hizo pretemporada con nosotros... a mí me dolió lo que salió porque el chico está remando”, concluyó, valorando el gran esfuerzo que hace Quevedo para ponerse a punto y volver a las canchas.

