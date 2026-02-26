Sporting Cristal todavía no define su sede para su próximo enfrentamiento por la Fase 3 de la Copa Libertadores, ante Carabobo de Venezuela. Si bien la idea es ser locales en Matute, debido a los problemas ocasionados en el Callao luego del partido vs. 2 de Mayo, Julio César Uribe, Director de Fútbol en tienda celeste, aseguró que están buscando una localía permanente, al no poder utilizar el Alberto Gallardo por temas logísticos y de luz artificial.

“Estamos evaluando varias opciones. De cara al futuro, estamos en una búsqueda permanente de una localía que vaya acorde a nuestra historia”, afirmó en L1MAX, dejando abierta la posibilidad a otros escenarios, ante la imposibilidad de contar también con el Estadio Nacional, sin descartar el Monumental de Ate o cualquier otra sede.

Desde lo futbolístico, el ‘Diamante defendió la propuesta del equipo y el respaldo al plantel actual. “Cristal generó siete oportunidades clarísimas y futbolísticamente estamos respetando la idea del técnico. De esta manera vamos a encontrar el gol. Confiamos en Vizeu, Ávila, Ibérico y Mateo. Confiamos en lo que hemos elegido y los respaldamos”, concluyó.

Recordemos que solo por haber participado en la Fase 2, Sporting Cristal se había llevado 500 mil dólares como incentivo económico de la CONMEBOL. Así pues, tras eliminar a 2 de Mayo sumó 600 mil dólares más, llegando a la importante cifra de 1.1 millones de dólares en premios.

Ahora que están en la Fase 3 y se medirán con Carabobo, los celestes tendrán la oportunidad de seguir hinchando su billetera si da un paso más en la Copa Libertadores: de clasificar a la fase de grupos del certamen continental, se llevarán 3 millones de dólares más; es decir, sumarán un total de 4.1 millones de dólares en premios.

¿Si Sporting Cristal es eliminado ante Carabobo FC y no se mete a la fase de grupos de la Copa Libertadores, se quedará con las manos vacías? Pues no. De quedar fuera, los cerveceros tendrán el premio consuelo de meterse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, lo que los hace acreedores de 900 mil dólares en premios.

Sporting Cristal avanzó a la Fase 3 de la Copa Libertadores. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

¿Cuándo se jugarán los partidos entre Sporting Cristal vs. Carabobo FC?

A falta de confirmación oficial de la CONMEBOL para las fechas exactas, Sporting Cristal vs. Carabobo FC se enfrentarán en partidos de ida y vuelta para definir a uno de los clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El primero de ellos será en Venezuela, entre el 3 y 5 de marzo desde las 7:30 p.m., mientras que la vuelta será en Lima a la misma hora, pero entre el 10 y 12 del mismo mes.

¿En qué canales ver los partidos entre Sporting Cristal vs. Carabobo FC?

La transmisión de la llave entre Sporting Cristal vs. Carabobo FC estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

Carabobo eliminó a Huachipato y enfrentará a Cristal en fase 3. (Foto: EFE/ Ignacio Vásquez)

