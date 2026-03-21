¡Juan Reynoso no va más en Melgar! Se acabó su segunda etapa en el club

FBC Melgar hizo oficial el final del ciclo de Juan Reynoso como entrenador del primer equipo. A través de un comunicado, la institución arequipeña informó que la decisión se tomó de mutuo acuerdo entre ambas partes, poniendo fin a su segunda etapa en el club.
Pese a que en su último partido al mando de FBC Melgar, el elenco arequipeño con Reynoso en el banquillo empató 1-1 con ADT en Tarma por la fecha 8 del Torneo Apertura. Con este resultado sumó 11 puntos y se ubica a seis puntos de los líderes Chankas y Alianza Lima que tienen 17 puntos. Sin embargo, venía de ser eliminado de la Copa Sudamericano de manos de Cienciano.
En el pronunciamiento, Melgar destacó el vínculo del técnico con la institución, recordando el título nacional obtenido en 2015 y su aporte en el crecimiento deportivo durante los años en los que estuvo al frente del equipo. Además, el club agradeció el trabajo, compromiso y dedicación de Reynoso y su comando técnico, deseándoles éxito en sus próximos desafíos profesionales.
Asimismo, se anunció que la dirección técnica será asumida de manera interina por un comando institucional conformado por Víctor Balta, Carlos San Martín y Matías de la Vega, quienes quedarán a cargo del plantel profesional.