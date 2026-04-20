Luego luego de la inminente salida de Javier Rabanal de la dirección técnica de Universitario de Deportes, en el cuadro crema vienen evaluando posibles reemplazantes para el entrenador español. Dentro de esas posibilidades, asoma un viejo conocido: Jorge Fossati. El uruguayo fue clave en el título merengue en el año 2023 y en su regreso en el 2025; sin embargo, no salió bien del club a fines del año pasado. Al encontrarse en condición de libre asoma como una chance cercana. En el horizonte también aparece el nombre de Juan Reynoso, campeón con el club en el año 2009.

En la última emisión del programa Juego en Corto, que va los lunes y jueves a las 3:00 de la tarde en el canal de Youtube de Depor, analizaron ambas posibilidades en el panel compuesto por Diego Penny, José Carvallo y Fernanda Huapaya. Para ambos exfutbolistas, la posibilidad del regreso del ‘Nono’ sería complicada por su desgastada relación con Alvaro Barco, actual director deportivo de Universitario. En el caso de Reynoso, lo ven más factible porque acaba de finalizar su vínculo con Melgar de Arequipa tras un irregular inicio en la Liga 1 2026.

“Yo creo, opinión personal, que Jorge se quedó con ganas de dirigir a Universitario este año. Él quería continuar, pero estaba dolido. Para Álvaro Barco, Fossati nunca fue una opción. Si Jorge vuelve, espero que puedan limar las asperezas si es que la dirigencia está pensando en Jorge”, declaró Carvallo, quien fue dirigido por el uruguayo en el recordado campeonato del 2023, cuando Universitario de Deportes rompió una sequía de títulos.

Eso sí, en caso la directiva merengue decida llamar nuevamente a Fossati, José Carvallo la tiene clara: “Si le ofrecen volver a la ‘U’, él si acepta”. A la par, el exarquero ve con buenos ojos la posibilidad de que Juan Reynoso sea el elegido para reemplazar a Javier Rabanal, pese a su abrupta salida de Melgar de Arequipa: “Es una opción, es un muy buen técnico”.

Diego Penny también dió buenas referencias de Juan Reynoso, quien fue su entrenador en Coronel Bolognesi de Tacna. “Hay gente que se olvidó que le dio un título en 2009. Tiene el equipo y los jugadores para el sistema que él quiere. Recuerdo que él juega con cuatro defensas, aunque suele cerrar los partidos con cinco”, señaló el también exportero.

De hecho, ambos futbolistas también se enfrascaron en una discusión sobre el presente de Universitario de Deportes, argumentando cada uno su postura sobre si el equipo se encuentra en una crisis deportiva o no. Para Penny, si se trata de una crisis; sin embargo, para Carvallo no lo es. “Cómo no va a ser una crisis. Sacas al DT y automáticamente tu equipo responde y es un avión. Lo que pasó cuando Compagnucci se fue y llegó Fosati“, señaló Penny. “Yo no lo siento una crisis”, argumentó Carvallo, defendiendo también la postura de Fernanda Huapaya: “Creo que Reynoso puede ser la solución“.

Por lo pronto, queda esperar cómo se resuelve el futuro de Javier Rabanal en Universitario de Deportes. Por estas horas, la directiva y el entorno del entrenador español se encuentran reunidos, esperando llegar a un acuerdo económico, pues Rabanal mantiene contrato todavía hasta fines del próximo año. En caso de llegar pronto a un buen entendimiento, Universitario anunciará en sus redes sociales, de manera oficial, la salida del DT, que llegó con bombos y platillos desde el fútbol ecuatoriano, luego de salir campeón apenas el año pasado con Independiente del Valle en La Liga Pro.

Este miércoles, en el Estadio Monumental ante Deportivo Garcilaso, Jorge Araujo será el entrenador interino del equipo merengue. De no anunciar el nuevo entrenador antes del fin de semana, el ‘Coco’ seguirá al mando del primer equipo también en el partido del día domingo ante Alianza Atlético, nuevamente en el recinto de Ate. La idea es tener al nuevo DT con unos días de trabajo previo al gran reto internacional que será la próxima semana, ante Nacional de Uruguay como local por Copa Libertadores.

Jorge Fossati ganó el título nacional con Universitario en 2023 con José Carvallo de capitán.

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