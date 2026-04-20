La derrota por 2-1 ante Melgar fue un golpe durísimo en la interna de Universitario de Deportes, sin embargo, con margen para revertir la situación en lo que resta de la temporada. En ese sentido, el área deportiva del club tomó una radical decisión con el objetivo de enderezar el camino y meterse en la pelea por el título de la Liga 1: Javier Rabanal dejará de ser el entrenador del equipo, una medida que se hará oficial en las próximas horas.

Si bien en su última conferencia de prensa el español había dejado en claro que todavía sentía que podía darle vuelta a este mal momento, en la interna de al ‘U’ dejaron de creer en su proyecto deportivo y decidieron darlo por finalizado antes de que la situación se haga irreversible. Y es que en el club saben que si no hay un cambio de timón ahora, el tetracampeonato puede irse por un caño.

“Lo que les puedo decir es que nos sigan apoyando, por ahora hemos dejado menos puntos que el año pasado en el Apertura, en el 2023 se ganó el título sin ganar el Apertura y estoy convencido que jugando al fútbol como hemos jugado hoy (ayer), exceptuando los primeros cinco minutos, podemos campeonar y ganar el ‘tetra’”, había señalado anoche en conferencia de prensa.

Javier Rabanal solo llegó a dirigir 12 partidos en Universitario. (Foto: GEC)

En cuanto a números, Rabanal dirigió a Universitario en 12 partidos, 10 por la Liga 1 y dos por la Copa Libertadores, con un saldo de cinco triunfos, cuatro empates y tres derrotas, además de 13 goles a favor y 11 en contra. En el Torneo Apertura, dejó a los merengues en cuarta posición con 18 puntos, mientras que en la Libertadores los dejó últimos en el Grupo B con un solo punto tras dos jornadas.

Rabanal se marcha de la ‘U’ dejando en evidencia un notorio desgaste en su relación con el plantel, sumado a que el nivel de varios de los jugadores está muy por debajo de lo que pueden mostrar. Un dato importante es que para el próximo duelo de los cremas, donde recibirán a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental, Jorge Araujo tomará el buzo de manera interina,

Mientras se descomprime el mal momento, el área deportiva, liderada por Álvaro Barco como director deportivo y respaldado por Franco Velazco como administrador provisional, trabajará en la elección del sustituto de Javier Rabanal. Por el momento no hay nombres concretos sobre la mesa, pero en la interna saben que no tienen mucho tiempo, en vista de que también se les avecina una seguidilla de partidos contando los de la Copa Libertadores.

Álvaro Barco deberá elegir al reemplazante de Javier Rabanal. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-1 ante Melgar, Universitario volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 22 de abril desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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