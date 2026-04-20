Universitario de Deportes viene ultimando detalles para hacer oficial la salida de Javier Rabanal como entrenador del cuadro crema. El español no pudo encontrarle la brújula al equipo tricampeón y no solo sufrió un duro tropiezo de local en Copa Libertadores, sino que prácticamente se despidió del título del Torneo Apertura al quedar a ocho puntos de los líderes Alianza Lima y Los Chankas. Con ese panorama, la directiva merengue no toleró más esta situación y viene negociando la parte económico con el DT para romper ese vínculo.

Al respecto, Ricardo Gareca es voz autorizada para hablar del fútbol peruano y más aún luego de su reciente visita al país para trabajar en un programa de streaming. De hecho, fue el entrevistado en la última edición de Juego en Corto y opinó sobre el momento incómodo de Universitario de Deportes, club que dirigió con éxito antes de asumir en la Selección Peruana, y la inminente salida de Javier Rabanal. ¿Aceptaría volver a asumir en Ate si lo llaman en este momento?

“Hoy no puedo (dirigir) porque tengo contrato hasta el Mundial, no puedo hacer nada. Aparte que hay un técnico trabajando. Tantas veces adelantan acontecimientos, hay que esperar las resoluciones. Me estoy reinsertando de nuevo en Buenos Aires, no sé qué decisión van a tomar en la ‘U’”, adelantó el argentino, quien volvió a su natal Argentina luego de grabar una serie de programas de contenido deportivo y entrevistas en Lima.

De hecho, luego de su salida de la Selección de Chile, a la cual no pudo clasificar al Mundial 2026, el ‘Tigre’ estuvo evaluando algunas ofertas y, a raíz de que ninguna de ellas le convenció, aceptó la oferta de La Sustancia para ser uno de sus embajadores. “Me ofrecieron tener un espacio, expresar lo que voy viendo, por eso me animé. Aparte lo vi a José (Carvallo) y al ‘Flaco’ (Penny) y me animé”, señaló entre risas.

Javier Rabanal alista su salida de Universitario luego de cuatro meses. (Foto: Getty Images)

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Gareca no terminó las últimas Eliminatorias con Chile por malos resultados. (Foto: PhotoSport)

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