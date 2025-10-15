Melgar logró un triunfo importante en Arequipa ante Alianza Universidad, pero el resultado no dejó del todo satisfecho a su técnico, Juan Máximo Reynoso. El entrenador rojinegro, conocido por su exigencia y su mirada analítica, fue claro al señalar que el equipo dejó escapar la oportunidad de conseguir un marcador más amplio. Aunque valoró los tres puntos, reconoció que su plantel cometió errores que terminaron complicando un partido que, en el papel, parecía accesible.

Tras el pitazo final en el estadio Monumental de la UNSA, Reynoso no ocultó su molestia al hacer balance del rendimiento de sus dirigidos. “Lo que acrecienta mi molestia es que un partido que en el papel pintaba muy cómodo, nosotros nos complicamos. Es un partido que tuvimos que haber ganado con mucha diferencia, pero por errores propios y malas decisiones, no lo hicimos”, expresó en conferencia de prensa.

El estratega nacional explicó que su incomodidad no tiene que ver con la entrega del equipo, sino con ciertos detalles que, según dijo, deben corregirse si Melgar quiere mantenerse competitivo en la parte alta del torneo. “Respetamos al rival, sabíamos que iba a ser difícil. En el primer tiempo, no iba a ser escándalo si hacíamos uno o dos goles más, pero en el segundo tiempo abusamos de hacer cosas que no habíamos entrenado”, comentó.

Reynoso también se refirió a las variantes que realizó durante el encuentro, en especial la salida de Jhonny Vidales, quien tuvo que abandonar el campo por una molestia física. “Había cosas que habíamos trabajado en la semana, queríamos tener más volumen y recuperar la presión más alta. La idea era mantener la intención de hacer daño arriba”, precisó el técnico arequipeño.

Juan Reynoso. (Foto: Melgar)

En otro momento, el DT rojinegro destacó la necesidad de contar con un plantel más amplio para encarar la parte final del campeonato, señalando que las bajas por lesión siguen condicionando el rendimiento colectivo. “Hoy el plantel es corto, porque tenemos la baja de Nelson (Cabanillas), del Chaka (Arias), de Berni (Cuesta) y de Percy (Liza). Hubiéramos querido que con una buena diferencia entren los chicos, pero antes que nada está el resultado”, indicó.

Sobre los jóvenes Ryu Yabiku y Deval Muñoz, quienes han sido parte de los trabajos del primer equipo, Reynoso mostró satisfacción por su evolución. “Son muchachos con buena proyección, hay que darles conceptos y herramientas para que no les cueste cuando entren. Ryu nos ha sorprendido gratamente, ojalá siga con la misma consistencia”, apuntó.

El exseleccionador nacional aseguró que el grupo está comprometido y que el objetivo sigue siendo alcanzar los puestos de clasificación internacional. No obstante, insistió en que deben evitar relajarse en partidos donde el trámite parece favorable. “Tenemos que aprender a cerrar los partidos cuando se presentan las oportunidades. Hoy ganamos, pero debemos hacerlo con más autoridad”, finalizó.

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de su última victoria por 2-1 frente a Alianza Universidad y descansar unos cuantos días por el receso por la fecha FIFA, Melgar volverá a tener actividad la semana siguiente, cuando visite a Sport Boys, en el partido válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el lunes 20 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callao.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión destreamingen la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

