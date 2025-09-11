Culminada la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas hay muchas reflexiones que han llegado de diversas partes, en torno al desempeño de la Selección Peruana y los protagonistas del plantel que se quedó fuera del sueño mundialista. Muchas de las polémicas rondaron por la falta de jugadores en ciertas posiciones en la cancha, uno de ellos fue Álex Valera, quien una vez más se hizo ausente en el último proceso, aunque esta vez fue por una lesión.

Siendo voz autorizada, fue Julio César Uribe quien tomó la palabra para referirse también a esta última fecha doble, como gran conocedor de lo que significa vestir la ‘bicolor’ dejó por un momento el cargo de director general de fútbol de Sporting Cristal, para encontrar factores que se puedan mejorar en un futuro proceso.

Por supuesto, con esa experiencia que él ha tenido también luchando por un cupo al Mundial, no dudó en sacar cara por los jugadores afirmando que la culpa de no haber conseguido ni siquiera el cupo al repechaje, no es totalmente de ellos, si no que todo abarca mucho más de lo que uno ve por la televisión.

“Al que menos calificaría o señalaría es al jugador de fútbol que es el que siempre está expuesto a tratar de dar lo mejor en esa búsqueda y corresponder a su responsabilidad nacional. Cuando uno escucha declaraciones se preocupa, e interpreta que la unidad ha sido algo muy superficial, es una señal de que tenemos que seguir mejorando cada uno a través de sus experiencias pero también de manera objetiva”, indicó en L1 Max.

El equipo titular de la selección que nos clasificó al Mundial de España 82, lo integraban: Ramón Quiroga, Jaime Duarte, Héctor Chumpitaz, Rubén Díaz, Roberto Rojas, José Velásquez, César Cueto, Julio César Uribe, Gerónimo Barbadillo, Guillermo La Rosa y Juan Carlos Oblitas. (Foto GEC Archivo Histórico)

Noticia en desarrollo...

