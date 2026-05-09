Julio César Uribe defendió el proyecto de Sporting Cristal y aseguró que tomarán medidas para volver a pelear títulos

Julio César Uribe concedió una reciente entrevista en el podcast de Depor y El Comercio “Hazme el aguante” y habló sobre el por qué aceptó ser director deportivo de Sporting Cristal en un momento complicado por la escasez de títulos en el fútbol peruano, afirmando que aceptó el reto porque cree que puede aportar su experiencia para romper con esa sequía y darle alegrías al club.

“Los dueños saben hacia a dónde van y mientras los resultados no se den habrá esa incomididad. Hay que tomar decisiones puntuales, enérgicas que en su momento no se tomaron. Por el perfil que creo tener, busco manejarme bajo la exigencia que crecí. Con eso creo que estaremos más cerca, no digo que lo lograremos, pero se están tomando medidas que lleve esa línea concensuada. En la vida hay una necesidad que es el título y está bien, pero los señores dirigentes han cumplido con todos los colaboradores siempre”, dijo en Hazme el aguante.

Asimismo, el ‘Diamante’ explicó que dentro de su nueva función en Sporting Cristal entiende que las decisiones importantes no pueden tomarse de manera unilateral, ya que existe una estructura institucional y directiva que debe respetarse. En ese sentido, remarcó que cualquier medida o cambio debe ser previamente conversado y evaluado junto a los propietarios del club, manteniendo siempre una línea de trabajo consensuada.

Del mismo modo, Julio César Uribe dejó en claro que su intención es aportar desde la experiencia y el conocimiento que posee del fútbol peruano, pero siempre alineado a los objetivos y políticas internas de la institución celeste. Señaló que el crecimiento deportivo requiere orden, planificación y una visión compartida entre todas las áreas del club para que los resultados puedan sostenerse en el tiempo.

“Hay que direccionar bajo una misma línea lo que significa el compromiso institucional. Tienes que saber cuáles son las razones por las que te encuentras ahí y no creer que eres la razón principal de estar ahí. Para eso hay que tener mucha humildad, inteligencia y nivel de gratitud para generar esa lealtad que en los seres humanos es más compleja. Hay que ser productivo, buenas personas y formar buenas personas. Todos queremos cumplir un ciclo para dejar un legado a las próximas generaciones”, explicó en nuestro podcast.

Por otro lado, Julio César Uribe también respondió a las críticas sobre el rumbo deportivo de Sporting Cristal, especialmente a los comentarios que señalan que el club habría priorizado la venta de futbolistas por encima de la obtención de títulos en la Liga 1. Ante ello, el exfutbolista sostuvo que la institución mantiene intacta su ambición competitiva y recordó que en las últimas temporadas el equipo ha estado muy cerca de alcanzar campeonatos nacionales.

“Entrando a ese tema, el resultado deportivo ayuda consecuentemente a la visión que uno puede tener y que es legítima y válida porque uno es inversionista. Uno no puede desvincular un aspecto del otro porque para ser rentable un elemento, se tiene que ser el mejor y si quieres ser el mejor y estás acariciando y acariciendo.. Cristal no está último, está que juega Copa Libertadores en estos momentos, ¿por qué se está tan sesgado? La inducción funciona, pero no se reconoce como históricamente yo lo he vivido”, aseveró.

“En Cristal trabajamos así, sumando capacidades. Tenemos ese valor que es fundamental y estoy convencido que, no solo en los chicos, las diferentes áreas también ayudan. Cristal está muy bien estructurado en sus diferentes áreas, solamente para que el jugador juegue fútbol y de los marcadores que dan el termómetro internacional, pero esto lo hacemos con respeto, valores y principios”, concluyó.

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