Sporting Cristal sigue dando novedades en el mercado de fichajes de la Liga 1 y la salida de Jesús Pretell no es la única noticia de la semana. En los entrenamientos se pudo ver la presencia de Leonardo Díaz, uno de los canteranos del club, quien había sido prestado al Leixoes SC de Portugal. La razón de su regreso fue la falta de minutos, sumado también a que será una de las variantes ofensivas para Paulo Autuori en la temporada 2026.

Leonardo Díaz partió hacia el Leixoes SC de la segunda división de Portugal, tras el final del Torneo Apertura 2025. Todo indica que no se encontraba en los planes de Paulo Autuori, por lo que optaron por una cesión para darle minutos; sin embargo, solo sumó 2 partidos con el equipo Sub-23.

Finalizados los seis meses de sesión, desde el club optaron por su regreso y está incluido en la pretemporada. En los últimos días, el jugador también posteó imágenes de los trabajos con Sporting Cristal en La Florida. Por esta razón, todo cabe indicar que será incluido entre las variantes defensivas.

Leonardo Díaz entrena con Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

Díaz es defensa central como posición natural, pero también fue usado en varias ocasiones como lateral izquierdo. Para Autuori, jugador con un back de perfil izquierdo es clave, por lo que Leonardo sería la variante habitual de Luis Abram, quien apunta a ganarse el puesto de titular junto a Miguel Araujo (por derecha).

En el 2025, solo participó de tres partidos con Sporting Cristal: ante UTC (56′), Ayacucho FC (79’) y Cienciano (17′). En el 2024 tuvo una lesión que lo sacó de actividad por casi toda la temporada, por lo que fue una duda constante en el inicio del ciclo anterior.

El 2023 fue su año de mayor actividad porque acumuló 21 partidos oficiales entre Liga 1 y Copa Libertadores. Además, marcó su primer gol como profesional ante Binacional en el Torneo Clausura. Otro plus que aquella temporada fue que participó de la Selección Peruana Sub-20, siendo capitán.

A sus 21 años de edad, Díaz buscará consolidarse en Sporting Cristal, club donde también pasó su etapa formativa y le dio la oportunidad de disputar una Copa Libertadores Sub-20 siendo titular en el 2022, donde quedaron eliminados en fase de grupos.

Leonardo Díaz. (Foto: Sporting Cristal)

En cuanto a movimientos en Sporting Cristal, para este 2026 no contarán con la presencia de Jesús Pretell, quien fichó por LDU de Quito. Además, finalizaron contrato Fernando Pacheco, Alejandro Duarte, Nicolás Pasquini, Jhilmar Lora, Gabriel Alfaro, Gilmar Paredes y Matías Córdova. Los jugadores que llegaron son: Cristiano da Silva, Juan Cruz González y Gabriel Santana.

